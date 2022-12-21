"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби

В ролике также показан эпизод фильма "Джентльмены удачи", в котором герои опускают палку в прорубь.

– Нет там ни фига!

– Да там он, на дне!" – звучит диалог.

В посте эти реплики относятся к поискам Путина.

"На дне", – написал Гордон.

В финале ролика показан смеющийся президент Украины Владимир Зеленский.

"За русским военным кораблем "Москва" ушел на дно", – отметил подписчик fcghth.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Упоминание русского военного корабля в комментарии связано с начавшимся 24 февраля полномасштабным вторжением России в Украину.

В первый день открытой войны оккупанты подошли к украинскому острову Змеиный и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена. Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".

В апреле российский крейсер "Москва", кому предназначались эти слова, был уничтожен украинскими военными.