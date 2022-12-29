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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В психиатрии такие проявления называются "спрятаться за визг". Невзоров отреагировал на идею Медведева не пускать обратно в Россию "предателей", уехавших и осудивших войну

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Невзоров считает, что инициативы Медведева "все ярче выдают дикий страх режима"
Невзоров считает, что инициативы Медведева "все ярче выдают дикий страх режима"
Фото: Невзоров / Instagram

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 декабря в Telegram выступил с инициативой автоматически объявлять "предателей" (таковыми экс-президент РФ считает людей, уехавших из РФ и осудивших войну, развязанную Россией в Украине) "врагами общества".

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний, пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", – заявил Медведев.

Он убежден, что "таких лиц" не следует пускать обратно в Россию "до конца их дней".

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", – высказался экс-президент РФ.

Медведев добавил, что "предателей", как он считает, нужно пускать в РФ только в случае "недвусмысленного публичного раскаяния".

Невзоров, уехавший из РФ и осудивший развязанную Россией войну в Украине, в ответ на эту идею заявил в Telegram, что инициатива Медведева свидетельствует, на его взгляд, о неуверенности путинского режима и его желании "хоть как-то защититься от реальности".

"Все эти вопли последнего времени, что "медведевские", что депутатские, все ярче выдают дикий страх режима. В психиатрии такие проявления называются "спрятаться за визг". Они свидетельствуют о предельной растерянности пациента и его неспособности предложить адекватную реакцию", – написал он.

По мнению публициста, "публичные истерики Димона и прочих идеологов" никак не напоминают "буллы или энциклики того режима, что уверен в себе", в своей победе, в силе и возможностях.

"В переводе с "димонского" это очередной крик отчаяния и ужаса. Зачем они так глупо и дешево выдают свои чувства, непонятно. Вероятно, в силу умственной неполноценности. Или – от полного неумения играть в "большие игры", – заключил Невзоров.

22 марта Следком РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

В частности, 4 ноября экс-президент РФ опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.

Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя". Позднее Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии".

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон [президент РФ Владимир Путин] сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. Такого же мнения по поводу "ястребиной позиции" Медведева придерживается российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Александр Невзоров, Украина, алкоголь, политика, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, эмиграция, война России против Украины, психиатрия, власть, российские оккупанты, россияне, власти
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