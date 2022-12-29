"В психиатрии такие проявления называются "спрятаться за визг". Невзоров отреагировал на идею Медведева не пускать обратно в Россию "предателей", уехавших и осудивших войну

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний, пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", – заявил Медведев.

Он убежден, что "таких лиц" не следует пускать обратно в Россию "до конца их дней".

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда", – высказался экс-президент РФ.

Медведев добавил, что "предателей", как он считает, нужно пускать в РФ только в случае "недвусмысленного публичного раскаяния".

Невзоров, уехавший из РФ и осудивший развязанную Россией войну в Украине, в ответ на эту идею заявил в Telegram, что инициатива Медведева свидетельствует, на его взгляд, о неуверенности путинского режима и его желании "хоть как-то защититься от реальности".

"Все эти вопли последнего времени, что "медведевские", что депутатские, все ярче выдают дикий страх режима. В психиатрии такие проявления называются "спрятаться за визг". Они свидетельствуют о предельной растерянности пациента и его неспособности предложить адекватную реакцию", – написал он.

По мнению публициста, "публичные истерики Димона и прочих идеологов" никак не напоминают "буллы или энциклики того режима, что уверен в себе", в своей победе, в силе и возможностях.

"В переводе с "димонского" это очередной крик отчаяния и ужаса. Зачем они так глупо и дешево выдают свои чувства, непонятно. Вероятно, в силу умственной неполноценности. Или – от полного неумения играть в "большие игры", – заключил Невзоров.

22 марта Следком РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию.

В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.