Петрулевич: Медведев без стакана, наверное, не делает никаких заявлений

Петрулевич о Медведеве: Мы с ним пить не будем Фото: kremlin.ru

"Посмотрите, как сейчас Медведев всплыл. Да? Он без стакана, наверное, не делает никаких заявлений. А может, и без двух", – сказал он.

В ответ на реплику Дмитрия Гордона о том, много ли Медведеву надо, Петрулевич ответил, что это неизвестно.

"То, что мы с ним пить не будем с вами, – это сто процентов", – добавил он.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube