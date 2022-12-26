Петрулевич: Медведев без стакана, наверное, не делает никаких заявлений

"Посмотрите, как сейчас Медведев всплыл. Да? Он без стакана, наверное, не делает никаких заявлений. А может, и без двух", – сказал он.
В ответ на реплику Дмитрия Гордона о том, много ли Медведеву надо, Петрулевич ответил, что это неизвестно.
"То, что мы с ним пить не будем с вами, – это сто процентов", – добавил он.
Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью
Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.