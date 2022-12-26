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Петрулевич: Медведев без стакана, наверное, не делает никаких заявлений

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Петрулевич о Медведеве: Мы с ним пить не будем
Петрулевич о Медведеве: Мы с ним пить не будем
Фото: kremlin.ru

Бывший президент РФ, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев делает свои громкие заявления об Украине в нетрезвом состоянии, считает экс-глава управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Посмотрите, как сейчас Медведев всплыл. Да? Он без стакана, наверное, не делает никаких заявлений. А может, и без двух", – сказал он.

В ответ на реплику Дмитрия Гордона о том, много ли Медведеву надо, Петрулевич ответил, что это неизвестно.

"То, что мы с ним пить не будем с вами, – это сто процентов", – добавил он.

Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, угрозы, Александр Петрулевич, российская агрессия, война России против Украины
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