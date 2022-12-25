Петрулевич: Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить"

Путин уже возомнил, что он действительно самый лучший. И в окружении никто не может сказать правду, что кто-то в штаны сделал

– Господин генерал, добрый вечер.

– Добрый вечер.

– Вот скажите, Александр Николаевич, насколько этот вечер для вас добрый? Какие у вас эмоции сегодня, когда скоро уже 10 месяцев с начала войны, – по сравнению с эмоциями, которые у вас были в первые несколько дней полномасштабного вторжения?

– Ну, сегодня с утра поздравили нас, чтобы поднять настроение. Особенно где-то с полшестого утра массированный налет "Шахидов", которых Иран "не давал" же вообще ни одного.

– Так...

– Нет, они дали немножечко, кусочек, но еще до войны, а сейчас же Иран не давал ни одного. И вот они буквально 13 штук, по данным мэра Киева и других военных экспертов, – начали с полшестого бомбить Киев. Ну, слава богу, наша ПВО... Говорят, все 13 были уничтожены. Хотя такая красота была в небе: полеты, взрывы... С утра зарядились на целый день, можно так сказать.

– (Смеется.) То есть настроение у вас хорошее.

– Отличное. С утра.

– Александр Николаевич, у меня был товарищ, к сожалению, покойный. Его знал весь Киев: Лев Петрович Шевчик. Он был гинеколог. И он любил о себе говорить: "Я 30 лет в органах". Вы в органах, но в других – в органах безопасности – уже почти четыре десятилетия. Скажите, пожалуйста, что сейчас, на ваш взгляд, чувствует Путин? Какие у него мысли и какие внутри ощущения, на ваш взгляд?

– Честно говоря, если бы я мог познать данную душу, внутрь в нее залезть и поковыряться там чуть-чуть... Но это невозможно. Единственное – насколько я понимаю, это период созревания, который достигает определенного рубежа – и наступает период осознания, а может быть, и разочарования в чем-то. Может быть, я ошибаюсь. Но давайте называть вещи своими именами. Данный индивидуум практически уже 20 лет был лицом, у которого все получалось. У него все получалось, что бы он ни делал. Когда он заходил – помните, наверное? – "нельзя приватизировать кресло". Это же его слова, да?

– Да-да.

– Если президентом – все: один срок, максимум два – и надо уходить, иначе толку не будет. Это же его слова. После этого – вы же помните... Там много перечислять можно. Пенсионную реформу, чтобы поднять пенсионный возраст, – "да никогда в жизни". И так можно перечислять до бесконечности. Уже не говорю о том, что про Украину, "братский народ", Крым – не обсуждается. "Крым – это Украина". Это же его слова, это же не чьи-то слова.

И пройдя 20-летний путь, когда, извините за выражение, лижут жопу практически уже все – и даже мыши – и ни один не может сказать правду, а все говорят одно: "Вы такой великий, вы такой... Вы так ручкой махнули, вы так красиво сказали... Вы всегда правы. Вот это вы молодец"... Помните, как-то была детская сказка? Я ее смотрел, еще когда в школу ходил. Я не помню название. Там про царя и лизоблюда. Он говорит: "Царь-батюшка, а можно? Смотрите: все вам врут, а я принципиально вам сейчас как скажу..." Он говорит: "Давай. Ты принципиальный. Потому что все надоели". – "Я вам принципиально скажу от себя. Вы такой, ну такой царь... Я не боюсь этого сказать: вы самый лучший".

Вот где-то вот так наступил период, когда он уже возомнил, что он действительно самый лучший. И в окружении никто не может сказать правду о том, что кто-то в штаны сделал – может, король голый и так далее. Кстати, это его слова: "Нельзя сидеть долго, иначе наступает период, когда люди начинают уже привыкать к этому креслу". Это ж его слова. А теперь наступил период, когда его из этого кресла не выдернешь ничем.

Обратите внимание, как меняется психотип личности. Наступил период, когда он уже себя возомнил Петром Первым. Это же он объявил, что Петр Первый – собиратель земель русских... Сам говорит и сам смеется. Ну вдумайтесь: когда он озвучил буквально на днях, выступая перед защитниками, по-моему, прав и свобод при президенте...

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Да-да.

– Я уже не помню. И он сказал: "Вот Петр Первый воевал за Азовское море. Теперь Азовское море – внутреннее море". Ну хотя бы книжку прочитал: Петр Первый же просрал все войны за Азовское море. Он ни одной же не выиграл. Ну историю почитай. Что, некому подсказать? Надо же говорить немножко другие вещи. А так – с Азовским морем можно вспомнить и крымских татар, и монголо-татар, и так далее. Ну где-то так.

Поэтому прошло уже почти девять месяцев – даже больше прошло – что он думает? Я не знаю. Если честно, я не знаю. Но то, что пошло все не по плану, – это да. То, что не ожидал он такого сопротивления украинского народа и украинской армии, – это естественный процесс. То, что он думал, что пройдет мальчишу-плохишу все, начиная с 8 августа 2008 года, когда нападение на Грузию и откусил два куска: Абхазию и Южную Осетию... Что сделало всемирное сообщество? Всеобщее негодование, возмущение, а потом Владимир Владимирович Путин остается в "Большой восьмерке". Так было. Его даже из "восьмерки" не выкинули. Ну начнем с этого. Потом проходит немножечко... Все получилось. Это же после Олимпиады. Потом вторая Олимпиада. Опять все как будто бы хорошо прошло: Крым. Тут из "восьмерки" как будто бы выкинули. Но, опять же, все: общее негодование, соболезнования, возмущение, "страшные санкции наложим такие, что вы, царь-батюшка, испугаетесь". Но пани [бывший канцлер Германии Ангела] Меркель же сейчас сказала, что она, оказывается, за Украину...

Меркель сейчас сказала, что она за Украину. А после Крыма эта старая кошелка что сделала? "Северный поток – 2"

– Да-да.

– А после Крыма ведь эта старая кошелка что сделала? "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" (поставки газа по "Северному потоку – 1" начались в 2012 году. – "ГОРДОН"). А с кем она делала? Ну с кем делала? Это раз.

Второе: наверное же, он пани Меркель пообещал за "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" какую-то должностенку в наблюдательном каком-то совете или еще что-нибудь. И она уже – все: ждала, как комсомолка.

– Ну [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер же дождался. А она что, хуже?

– Правильно. Шредер первый пролез: первопроходчик, бурильщик. И она думала, на "Северный поток" 1 или 2 – станет там генеральным директором – я не знаю. Ну комсомольская молодость не проходит зря. Правильно? В ГДР. А тем более, стать секретарем комсомольской организации без Штази... Вы можете поверить, что становится человек в ГДР секретарем комсомольской организации без разрешения Штази?

Фото: EPA

– Я думаю, что она работала, конечно.

– Ну а кто не работал-то? Кто не работал, не становился секретарями комсомольской организации. Тем более, партийной. Ну о чем вы говорите? Я думаю так. Поэтому все это было понятно.

Единственная, наверное, для него проблема возникла после февральских непонятных событий 2022 года. Вы же помните. Это не далекое время, и мы это все помним. Два-три дня, неделя, парадная форма, обращение к военным: "Давайте... С вами легче договориться... Все это хорошо, все идет по плану", – и так далее. У него и сейчас идет по плану. А главное – что он же серьезный пацан. Пацан сказал – пацан сделал. Он сказал "не будет мобилизации" – вот она, мобилизация. Правильно?

– Да.

– "Не будет пенсионной реформы". Вот она – пенсионная реформа.

– "Присоединил" Херсон – и вот он, Херсон.

– Да. "Присоединил" Херсон – и нет Херсона. Хер и сон. Ну где-то так. Не зря ж назвали город. Правильно?

– Да.

– Арбузов захотелось. А вот как-то не получается с арбузами. Ну где-то так.

Окопы, которые россияне копают вдоль пляжей в Крыму, ветер сдует сам

– Скоро и с черешней не получится, Александр Николаевич. С Мелитополем.

– И с черешней не получится, и с углем не получится. Ну что ж поделаешь? И с песком... По телевизору показывают: какие-то окопы вдоль пляжей в Крыму копают. Господи, там ветер сдует эти окопы сам. А если, не дай бог, еще шторм... Штормы же бывают на Черном море. Вообще зальет и так далее.

Ситуация тривиально проста. То, что он понимает, что он вляпался не в то... И когда рассказывают сказки Венского леса, что начали публикации в различных изданиях: европейских и в том числе американских, – что Владимира Владимировича Путина кто-то запутал, обманул... Называют Ковальчуков, еще кого-то, куча перечисляется фамилий: Патрушев и так далее. "Они вот обманули его. А если бы он знал, он бы никогда..." Взрослые люди все прекрасно понимают. За 20 лет он выстроил систему такую, что когда он принимает решения, он хочет слышать только то, что он хочет. А если кто-то придет и скажет, что есть сумнів, то где этот человек окажется? Мы же понимаем. Там же, где министр экономики или финансов.

– [Бывший министр экономического развития РФ Алексей] Улюкаев, да.

– Да. Уже с кичи откинулся или не откинулся, я не знаю. Так что все это прекрасно понимают. Посмотрите, как сейчас [бывший президент РФ Дмитрий] Медведев всплыл. Да?

– Да.

– Он без стакана, наверное, не делает никаких заявлений.

– А то и без двух.

– А может, и без двух.

– А много ли ему надо, маленькому?

– Та кто его знает? То, что мы с ним пить не будем с вами, – это сто процентов.

Сейчас система российской империи – копия попытки создания Третьего рейха

– Нет. Мы сами справимся, без него.

– Это они только... "Вагнер" можно брать себе, это самое... Ну ладно, тут такое дело. Поэтому что он думает, я не знаю. Разочарован, там, не разочарован – я этого не знаю. Но знаю другое. Вы посмотрите: сейчас система российской империи – в принципе, копия попытки создания Третьего рейха. Копия. Все те же самые высказывания. "Обижают русский язык". Переводим – "немецкий". Середина 20-х – начало 30-х годов, кто-то говорил. Правильно? Обидели. Территориальная целостность... "Исконные земли должны вернуться в состав Германии". Тут – "России". Ну я не говорю уже о том, что тексты, которые произносятся, практически один в один совпадают с высказываниями Геббельса. Я не поленился и как-то взял выступления Путина, Лаврова: Риббентропа в молодости или в современности. Они же один в один – вы же обратите внимание: "интересы нации", "историческая справедливость" и так далее, и так далее. То есть все повторяется в одну дугу. Даже "Вагнера" возьмите. Вот если взять создание "Вагнера"... Оно же не так давно исторически создалось. Правильно? Говорят, то ли он повар, то ли он не повар... Кто его знает? Но то, что он сидел, – это же все знают. А знаете, какая аналогия была в Третьем рейхе? Нет?

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Нет.

– Я вам рассказываю. Был некий Оскар Пауль Дирлевангер. Это интересное создание, которым была создана дивизия СС. Так вот она начиналась с особого отряда, потом батальона, полка, бригады – и доросла до дивизии СС. Так фишка в чем заключается? Это ж ему дедушка Гиммлер в составе СС поручил в июне 40-го года создание специального отряда из браконьеров, которые были осуждены. И вот из концлагерей, из тюрем он собирал этих зеков, браконьеров. Сначала был маленький отряд, потом он образовался в батальон, полк, бригаду, а уже где-то в феврале 45-го года, если мне память не изменяет, была создана дивизия СС. И она называлась "Дивизия Дирлевангера". Ничего не напоминает? Так вот формирование этих подразделений сначала было из браконьеров, а потом туда набирали зеков. Сначала – разжалованных и арестованных военным судом офицеров и солдат вермахта, совершивших преступления. Потом туда начали собирать уголовников, а начиная с 43-го года... Они же молчат. У данного персонажа был целый батальон русских уголовников. Уголовников. Не военнопленных, а из бывших зеков, которых набирали. Ну, которые в штрафбат попадали, зеков собирали. И был целый батальон, который чудил в Беларуси, в Польше, в Чехии и так далее. В Словакии, кстати, они чудили.

Так вот что-то мне напоминает пан Пригожин и данный фигурант. Где-то они совпадают. Кстати, данный персонаж – Дирлевангер – он же тоже сидел. Он начал Первую мировую войну – немножко отвлечемся – вольнонаемным. Через год стал лейтенантом. Первую мировую он прошел. После этого вступил в партию. Ну, понятно, в какую партию. Только одна же партия бывает что в России, что в Германии. Только одна партия. А потом за изнасилование 13-летней девочки был разжалован и лишен всех наград, и был осужден. Но потом же в 40-м году он... Это он где-то в 33-34-м году. А потом в 40-м году он понадобился для создания специальных отрядов из этих зеков. Зек за изнасилование – и тут он как-то формирует из этих зеков... Ничего не напоминает, нет?

– Все повторяется.

– Все повторяется.

Путин уверен, что идет семимильными шагами, достигнет своей цели, и ему, как всегда, удача улыбнется. Он не понимает, что уже приехал

– Александр Николаевич, но тем не менее... Все это очень интересно, экскурс исторический замечательный, но скажите, пожалуйста, Путин понимает, что он приехал, или нет?

– Я скажу свое мнение, честно говоря. Не понимает. Он уверен, что он идет семимильными шагами и достигнет своей цели, и ему, как всегда, удача улыбнется, поможет и так далее. А это временные трудности и так далее. Я думаю так. Потому что человек, который 20 лет всегда побеждал... Ну давайте так: он же практически перебил всю элиту в Российской Федерации. Оппозиция – точка – нет. Ее нету. Сказки о том, что он кому-то дает обязательства и всех поддерживает... Прошу прощения, мы как-то сидели с вами чай пили и спорили. А какие он обязательства выдержал перед Ельциным? Никаких. Ну Ходорковский...

– Четыре года не трогал его всю гвардию.

– А?

– Четыре года не трогал никого.

– Какой-то промежуток времени, да. Даже любая свинка должна кормиться. Правильно? А потом уже надо зарезать. Кто же режет неоткормленную свинку?

То есть говорить о том, что он кому-то давал обязательства и он их выполнял, – это не соответствует действительности. Мне за последнее время очень интересно наблюдать за данным персонажем. Я не знаю, россиянам интересно или нет, а вот мировому сообществу и мне лично... Нет, мне и мировому сообществу: так красивее, чтобы подчеркнуть свою значимость на всякий случай, – очень интересно.

Вы же обратите внимание, как он начинает оправдываться: то не делали, это не делали... "Вот мы по энергосистеме бьем только после того..." А кто первый начал? Знаешь, как в детском садике. Кто написял в чужой горшок или украл чужую игрушку? Кто первый начал? "По мосту ударили, где-то вышки электрические погасили – а вот мы в ответ..." Едрит-Мадрид, ты ж, сука, прошу прощения, с февраля месяца долбишь всю энергетическую систему нашу. С февраля месяца. Февраль, март... Заводы положил все, электричество... Ложил на все. А теперь кому он объясняет: "Я теперь вот... Это мы в отместку. Мы ж такие мирные... Наши мирные бомбардировщики Ту стояли в Энгельсе, никого не трогали и мирно бомбили каких-то проклятых хохлов, а они нашли такую возможность. Как-то нехорошо в Энгельсе..." Так мы же не признаем, что это мы. Какое мы имеем отношение? Правильно? Как Владимир Владимирович Путин говорит, "их там нет". И нас там нету. А кто там? Может, святой дух пролетел, может, еще что-то. Я же не знаю. А может, они сами себя бьют?

– Да.

– Вот.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– На них похоже. Хорошо, Александр Николаевич. То есть он считает, что он вырулит, что у него все впереди. А окружение его понимает, что песня спета?

– А вот это другой уже вопрос. Давайте так. Владимир Владимирович любит историю. Он же историк у нас феноменальный. Они все: метр пятьдесят со шляпой – историки.

А теперь давайте так, аналогии проведем: Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее? Он же перевел на немецкий шаг, переодел в форму австрияков, все законодательство... Вспомните, при нем же начали краситься эти шлагбаумы и будки.

– Да, да, да.

– Это же при Павле Первом. И Павел Первый верил, что его окружение любит, ценит и так далее. Был уверен. Правильно? Но потом появилась – я не знаю – шведская табакерка, какой-то английский шарф, еще что-то. А кто табакеркой и шарфом задушил? Личное окружение. Правильно? И еще есть маленький нюанс: кто возглавил убийство Павла Первого? Его сын Александр Первый. Теперь идут разговоры, что кто-то хочет передать своей дочке престол по наследству и так далее. Ну вы слышали, да?

– Да-да.

– Бурно обсуждалось. Какой там Патрушев? Вот дочка такая, она же, там, генетикой занимается, выводит... Какие-то миллиарды в эту генетику втюхивает или не втюхивает. Я же не знаю, что они там творят. Так это на полном серьезе. Я разговаривал с одним человеком, который говорит: "Это кто-то запустил". Какой "запустил"? Это у них внутри разговоры идут. И они в это верят. Понимаете? Они в это бурно верят.

– Но я вам задам вопрос. Александр Николаевич, вы же специалист спецслужб. Его же прекрасно охраняют. Скажите, возможно, чтобы был какой-то шарф или табакерка при такой охране?

– Дмитрий Ильич, вы взрослый мальчик и все в сказки верите. Не предают враги. Предают свои, близкие. И вот кто охраняет... Помните старые советские поговорки? Кто на каком заводе работал, тот то и имел. Кто на колбасном заводе, тот колбасу таскал. Правильно?

– Кто что охраняет, тот то и тащит.

– Да. Кто, допустим, запчасти на тракторы, тот с трактора железяку какую-то обменяет на колбасу, а тот на железяку обменяет и так далее. Помните, при Андропове анекдот пошел? Когда была водка 3.62, а сделали 4.12.

– Да. Зеленая. Помните?

– Вот. И пошел же анекдот. У работяги спрашивают: "Как вы относитесь к тому, что бутылка водки стала с 3.62 на 4.12?" Говорит: "Нормально". – "Ну как? Это же дороже". Он говорит: "Вот эта деталюга как стоила бутылку, так и стоит бутылку". Так и здесь.

– Какая жуткая водка была... Вы помните? Отрава.

– Я тогда еще не кушал ее, честно говоря. Был еще маленьким мальчиком, курсантом. Не, уже был офицером. Еще не тот уровень был, чтобы кушать водку. По рангу не доходил до того уровня.

Так вот я к чему говорю? Ему надо бояться своего окружения. А свое окружение когда видит... Ну давайте так. Нельзя думать, что в России все дебилы.

Путину докладывают, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить"

– Не все?

– Ну давайте так. В Москве кто окружает и в Санкт-Петербурге... А это же вся группировка, которая перелезла из Санкт-Петербурга. Да? Это умные люди, грамотные. Во-вторых, они же богатые люди, миллиардеры. Они привыкли жить красиво, красиво закончить и передать по наследству красивую жизнь своим детям, внукам, правнукам и так далее. Для этого же они покупали дома. Где? Во Франции, в Англии, в Италии, в Испании, в США и так далее. По всему миру. Но почему-то не покупали в Беларуси, в Воронеже, Рязани и так далее.

Второе: а где дети учатся? А где дети уже прислонились? А куда бабки выведены и так далее? То есть большие суммы денег. А Запад же тоже неоднозначный. Вы же помните: в начале февраля, в марте, апреле, мае: "Вот мы арестовали, там, 300 миллиардов долларов российских на Западе. Ура! Это пойдет на возмещение Украине". Прошло немного времени. Уже не 300 миллиардов, а, оказывается, 100. А 200 куда делось? 200 вот как будто есть, но осталось где-то 100 миллиардов. А кто спилил уже 200 миллиардов? Понимаете? Вывод: идут договорняки. И вся эта братва, которая была с голой жопой до путинского периода и при Путине стали богатыми, уважаемыми людьми, – они возомнили, что это они все достигли своим умом. Они не грабили – они своим умом, потому что они такие способные. А Вова давал им воровать. "Укради с нефти, там, с газа, с золота, с алмазов, с наркотиков..." Помните, как самолетами ФСБ перевозили из какой-то страны? Целый самолет наркоты.

– Да-да.

– Героина, опиума и так далее. То есть были поделены сферы влияния, и каждый зарабатывал огромные денежки. Естественно, в общак делились: святое дело. Но каждому в долях. А теперь они возомнили, что это они своим умом достигли. И вот арестовывают у них яхты, дома, счета. И невозможно платить ни детям, ни уборщице, ни дворнику, ни любовнице. Все, жизнь остановилась. Понимаете, это большой шок для них. Вы же обратите внимание: они всегда видели в нем человека, который решает любую проблему, какая бы ни возникала. Мы уже не говорим, там, Грузия, Абхазия, Крым... Даже другие когда возникали вопросы – надо было надавить, где-то с Казахстаном, где-то с США решить какие-то вопросы: в космической отрасли – да в любой. И он всегда поднимал ставки – и выигрывал. Как в казино. И все считали, что фортуна идет.

– Всесильный.

– Да. И вот давайте реально: первые два-три месяца все окружение думало, что фортуна... Ему опять повезет. Но тут получилось как всегда: нежданчик у них. В казино ставь на любую цифру, а приходит зеро. А вот на зеро и пришло. И вся ставка накрылась.

Сейчас выйти из ситуации можно только одним способом. Мы же прекрасно понимаем: это ж великого секрета нет – и он знает, ему докладывают о том, что вся братва побежала на Запад договариваться: "Какие условия? Дайте нам возможность сохранить все наше честно награбленное и как-то жить". Давайте реально: даже "Титаник" когда тонул, часть на лодках спаслась. Правильно? А капитану пришлось вместе с "Титаником" уходить куда-то на дно, и до сих пор там сидит и возмущается, что не объехал эту чи скалу, чи айсберг, чи шо там.

То есть ситуация какая? Окружение привыкло к комфорту, к спокойствию, все идет хорошо, размеренно, все получается. Все эти сказки о том, что "у нас самая лучшая армия мира", – никого это не волнует. Люди, которые награбили бабок, – у них сейчас задача – сохранить эти деньги. А сохранить деньги – это надо идти на договорняк. Вы же обратите внимание, что, в России не знают, какие олигархи российские финансируют Збройні сили України? Ну финансируют и так далее.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Да?

– Это ж не секрет. И каждый считает своим долгом вложить лепту в победу Украины. Для чего? Чтобы перед Западом показать, что "я не такой хреновый, я не только воровал, но я же – видите? – наконец-то начинаю жертвовать на благое дело – на освобождение России" и так далее. А тем более, все прекрасно понимают: для Запада развал России никому не нужен. На эти отдельные государства, княжества – никому не нужно. Вы же помните, как в 91-м году приезжали сюда и президент США, и кто-то еще, в Верховной Раде выступали...

– Тэтчер.

– "Только не выходите из состава Советского Союза. Он хороший", – и так далее. Потому что для США был шоком развал Советского Союза.

Запад не заинтересован в развале российской империи современной, путинской. Им, конечно, было бы проще, чтобы Путин ушел и кого-то оставил за себя, который не имеет отношения к войне, и как-то договориться, найти консенсус и так далее. Ну вот смотрите: мэра Москвы уже послали в окопы. Правильно?

– Да.

– Ну Собянин приехал. Это ж позорище. Они живут в окопах, грязь – все. Для него специально сделали деревянные настилы на пол, на стены, столы рубленые... Обратили внимание, да?

– Конечно.

– Помидор, огурец, яблоко лежит, там, шоколадка лежит, солдаты все чистые, вымытые и побритые. Ну бред сивой кобылы. Такое впечатление, что они снимали тот самый фильм, как пан [глава Чечни Рамзан] Кадыров где-то в Грозном, а это где-то под Москвой. Я не знаю. Ну бред. Но те окопы – это стандартные окопы, которые делаются в учебных центрах, ну, сержантского состава – даже не офицерского. Ну где-то так. Ну то такое дело. То есть замазывает практически всех, кидает туда, чтобы не было людей... Я еще жду, когда премьер-министр приедет. Чтобы не было тех людей, которые бы были связаны с войной и могли вести переговоры с Западом.

– Да-да.

– Вот где-то так. Но на сегодняшний день получается ситуация интересная. Как развалился Советский Союз, так развалится сейчас российская империя. Мы с вами долго говорили о Северном Кавказе. Я уже не говорю о других народностях: Татарстан, Якутия и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Вот смотрите. Несколько дней назад... Урус-Мартановский район...

Не будет Путина – не будет Кадырова

– Вы же хорошо знаете Чечню. Вы же специалист по Чечне.

– Да. Простой, маленький конфликт. Сотрудник "Беркута" из-за чего-то поссорился с гаишником, гаишник что-то потребовал от "беркутенка", "беркутенок" что-то не согласился – потребовал ответа. В результате перелилось это все в состояние такое, что все местное население поддержало местного сотрудника "Беркута".

– Да.

– А гаишника поддержал великий "дондон" вместе со своим спецназом. И он присылает туда свой спецназ утихомирить. И потом открыто по телевизору заявляет, что "если вы будете вести себя не как мужчины и так далее, я вас всех отправлю на фронт в Украину и вас приведу в соответствие". А теперь скажите: отдадут они этого "беркута"? Я не знаю, хороший он или плохой и так далее.

– Не знаю. Могут и отдать.

– Не отдадут. Вся ситуация в том, что в Чечне тайповая система, клановая – ну, семейная. Это мы знаем род, два, три поколения. А они же знают до десятого, двадцатого поколения. Это раз. При советской власти не по Уголовному кодексу, а были традиции личной неприязни: кто-то кого-то где-то обидел... Это называлось "кровная месть": ты должен отомстить, убить, иначе позор всей семье, всему роду. Но при советской власти это придавливалось как-то, а теперь представьте, как за эти времена оно все развилось. И нюансик такой. Давайте так: Грозный в Чечено-Ингушской ССР. Сам Грозный был напичкан различными заводами: машиностроительные заводы, ремонтные... Не только нефть и газ. Очень много было заводов. Ну взять вот Старопромысловский район – там куча стояла различных заводов: металлургический, машиностроительный и другие. Каких только не было заводов... После Первой чеченской и Второй чеченской войны этих заводов нет. Там все сравнено с землей. Нету ничего там практически. И в результате после Второй чеченской, когда старый Кадыров предал свой чеченский народ и отдался Путину, Путин дал ему "героя России" и поставил директором Чечни, и сказал наводить порядок. Хотя старый Кадыров вообще-то был полевым командиром и главным муллой всех чеченцев, которых он благословлял на войну с русскими по освобождению Ичкерии. Ну так ведь было? Так. И вспомните: когда Путин его поставил и дал "героя России", ему журналист российский задает вопрос: "А правда, что вы сказали, что каждый чеченец должен убить сто русских солдат?" Он говорит: "Неправда. Я сказал: каждый чеченец должен убить столько, сколько сможет, русских солдат". Это будущий герой России и президент уже Чечни.

Так вот после его сын... А там клановая система, тайпы, роды. И вот представьте, сколько было перебито людей за то, что из леса не выходили, боролись за Ичкерию, за независимость и так далее. И плюс установление этой власти. Не будет Путина – не будет Кадырова. За него стоит вся машина власти репрессивной. Вы видели, для цирка показали по российскому телевидению: на днях приезжал зам. генерального прокурора Российской Федерации и представлял нового генерального прокурора Чечни?

– Нет.

– Ай... Это надо было видеть. Сидит – три звезды, как будто генерал-полковник – такой дядечка лет 70-ти, такой серьезный... И сидит пан Кадыров, развалившийся в кресле... "Мы меняем прокурора..." Он своего на своего меняет. Тот что-то не сделал – меняет на другого прокурора. "Наведем порядок... Будем наводить порядок". И вот он сидит разваленный, как он стихи читает, "дондон", а зам. генерального прокурора Российской Федерации сидит как ефрейтор перед ним: "Да, да, да". Ну посмотрите по телевизору. Это же они сами выставили – не кто-то. Они на "Первом канале" показывают, как зам. генерального прокурора России приехал и стоит на коленях, бл...дь, возле чеченского лидера. Вы понимаете?

– Так Кадыров молодец.

– Правильно. Это с одной стороны. А с другой стороны, тайповая система. Это все верхняя чешуя накрыта. Вспомните, как пан Песков выпрыгивал из штанов и слюной харкал, когда Верховная Рада приняла решение, а президент подписал закон о признании оккупированной территорию Чеченской Республики Ичкерия?

Фото: EPA

– Да-да, я помню.

– Когда Песков сказал: "Как это так? Конституция Украины... Это международное право..." О каком-то международном праве они вспомнили. "Это как так?" Он же возмущался и слюной харкал. А Лавров – вы видели, как он пачку сигарет, не закурив, чуть не сожрал в этих трусах и тапочках непонятных. "Как это так?" Молодец Зеленский и Верховная Рада: они дуплетом принимают. Курильские острова – японские. Ура! Тех вообще накрыло полностью. А японцы что сказали? "Таки да". Вы же смотрите: японцы нам и трансформаторы, и денюжку дают, и всем помогают. Чеченцы – смотрите: пять батальонов чеченских воюет. И как воюют пацаны... Воюют, защищают Украину. Они говорят: "Мы защищаем Украину и защищаем Чечню". Потому что признали. А теперь ждут все остальные. Татарстан ждет? Ждет. А Кубань? А Кубань – вообще украинская земля. Там же розмовляють тільки українською мовою. Ну давайте так: там краще розмовляють, чем у нас в Верховной Раде.

– (Смеется.)

– Это же казаки из Запорожья, которые поселились там границы охранять. Это же история. Ну что тут сделаешь?

– Александр Николаевич, Путин чем закончит, на ваш взгляд?

– Та чем он закончит?.. Дмитрий Ильич, мы же с вами обсуждали. История Павла Первого о чем-то говорит?

– То есть вы склоняетесь к этому?

– Ну конечно. Все сказки о том, что, там, кто-то, какой-то великий политолог, который находился возле Путина, чуть ли не в соседней кровати – и получил информацию, что он то в Китай хочет передислоцироваться, то в Венесуэлу...

– То в Африку.

– Ну бред. Да никуда он не поедет. Помните, когда стоял вопрос о предыдущих выборах, мы с вами как-то сидели за рюмкой чая обсуждали? И когда рассказывали: "Кадыров будет, Медведев обратно хочет, тот будет..." – помните, что я вам сказал? "Будет Путин". Он человек, который почувствовал власть. Тот, кто поел сервелат, уже на вареную колбасу не сядет, батенька. Он уже не представляет себя без этой жизни. Он не представляет. Поэтому никуда он не собирается уезжать и так далее. Ему надо бояться сейчас больше всего своего окружения. Никакие агенты ЦРУ, там, СБУ, как начинают рассказывать сказки... Свое окружение. Свое окружение будет искать возможности для того, чтобы оправдать себя. Страшно. А страх заключается в чем? Если не произойдет действительно отстранения его... Я не знаю: дай бог ему тысячу лет еще здоровья и так далее, но где-нибудь подальше, в другой галактике желательно. Мы бы даже сбросились. Поверьте: я бы даже всю пенсию отдал бы ему на дорогу. И думаю, не один я такой. Но есть реалии жизни. А реалии жизни заключаются в том, что, если пофантазировать, сам он не уйдет. Отодвинуть его... Можно по-разному относиться к политбюро, но давайте так: политбюро даже Хрущева убрало, и он даже слово "мама" не сказал. Спокойно собрался – и ушел писать какие-то мемуары. Правильно?

– (Смеется.)

– Сейчас сын рассказывает про мемуары. Чи было это, чи не было? Кто его знает? Но он спокойно ушел. Правильно?

– Да, конечно.

– А вот дедушка Сталин же самостоятельно не ушел. Вы же помните, как он на каком-то съезде... Все говорят, 20-й, 20-й... Я уже не помню.

– На 19-м, Сталин, да.

– Да. Когда он выступил и сказал: "Я уже старый, я устал..."

– Да.

– "Давайте я уйду, а вы тут оставайтесь".

– "Вы что? Куда? Как мы без вас?"

– Он красиво сказал: "Тут, правда, все предатели. И Молотов не туда дышит, и Микоян между дочечками уже не бегает и так далее". И весь съезд что сказал? "Иосиф Виссарионович, мы ж без вас..." – и так далее.

Так вот Путин немножко пересидел и переиграл в одну ситуацию. Если бы у него была победа, то было бы, как на том 19-м съезде: кричали бы "Владимир Владимирович, никуда не уходи!" А когда победы нема и не будет – это раз... Второе: нельзя было делать мобилизацию. Ну собирай ты по военкоматам втихаря этих, лови, там, на переподготовку, на что-то у них, там: "Марс", "Сварс" – какие-то названия собачьи понапридумывали. А вот при мобилизации теперь уже перед телевизором не посидишь. Правильно? Не повоюешь, не возомнишь себя великим телемаршалом. Вошла война в каждый дом. Теперь в каждом доме уже Владимира Владимировича "незлым тихим словом" поминают, живой он или не живой.

И второй аспект: он совершил другую ошибку, когда собирал крепостных по селам и деревням... Оно такое... Якутия, там, Чувашия... Одним больше в деревне, одним меньше – кто там посчитает? А вот в Москве и Санкт-Петербурге когда начали мобилизацию – это совсем другое. Вы же посмотрите: уже пленные пошли, директора фирм...

– Да, да, да.

– Начальники департаментов, каких-то подразделений структурных и так далее. То есть это люди глубоко не тупые. И у них же жена, друзья, одноклассники – все же москвичи. У него же нету одноклассников из Нижнего Тагила.

– Да.

– Ну кто в Москве – они все вот так, плотненько, садятся. Правильно? На все ключевые должности. А теперь и родственники, и друзья, и так далее. А оно-то погибать... Это ж не фильмы про Великую Отечественную войну смотреть и поездку мэра Москвы на фронт, где все красиво оборудовано. Ну где вы видели такие окопы? У украинских военных – да. А у них-то нет. У них формы нет теплой. У них подштанников нет. Как-то мне показали их медицинский пакет...

– Да, это ужас.

– Дальше уже нет слов на этот пакет смотреть. А теперь смотрите: а украинская земля – она же благодарная, она же оккупантов любит. Раньше было: в Российской империи, потом в Советском Союзе, – генерал мороз помогал. Да? То Наполеон шел – замерз, как сосиска, то немец шел – генерал мороз заморозил. А теперь украинцам генерал мороз тоже помогает. Так обратите внимание: генерал мороз помогает только тем, кто защищает Отечество. И против кого? Оккупантов.

– Захватчиков, да.

– Ну теперь это русские захватчики. Хотя их русскими назвать очень сложно. Мы не будем вдаваться в историю, но там столько национальностей приезжает... Поэтому я удивляюсь, когда буряты защищают русский язык, или из Татарстана защищают христианство, едрит-Мадрид. Христианство защищают...

– Александр Николаевич, я вам сейчас задам такой, емкий, вопрос. Он у меня сейчас родился сам. Вы единственный генерал в Украине, который руководил Службой безопасности Украины в двух областях Донбасса сразу: в Донецкой сначала, а затем в Луганской. Я помню, что именно вас штурмовали в 2014 году русские и сепаратисты луганские в управлении СБУ областном, когда вы семь часов держали оборону без оружия – без ничего. Скажите, пожалуйста, вот сейчас куда пойдет наша армия освобождать регионы прежде всего? В Мелитополь, как говорят, вот The New York Times в частности утверждает, – а затем в Крым? Или пойдет на Донбасс, начиная с Луганской области? Это первый вопрос. А второй вопрос: легко ли, на ваш взгляд, взять Луганскую и Донецкую области? Вы их знаете как свои пять пальцев. И ждет ли нас там местное население?

– Дмитрий Ильич, давайте не будем превращаться в диванных фельдмаршалов. Куда будет... А вдруг мы сейчас спрогнозируем то, что разрабатывает Генеральный штаб?

– Так...

– Здрасьте, приехали. А там российские оккупанты услышат – и в Генштабе возомнят, что мы выведали страшную буржуинскую тайну. Не надо. Пусть военные занимаются сами.

– Ну вы же знаете все. У вас же люди в Генштабе есть на самом высоком уровне. Вы же знаете, куда мы пойдем. Да или нет?

– Дмитрий Ильич, еще раз: в Генштабе знают, куда идти и куда наступать. Это пункт первый. Пункт второй: не надо мешать военным. Они сейчас хорошо работают. Видите? У них красиво получается. Правда, там, иногда глашатаев надо немножко подправить. А то мадам замминистра заявила о том, что с января будет мобилизация, – поднялся хайп сегодня с утра. Да? А после обеда говорит: "Вы меня неправильно поняли". Так ты скажи красиво, скажи, чтобы тебя поняли. Если ты говоришь, что с января будет мобилизация для пополнения воинских частей, а потом говоришь, что уже не будет мобилизации. Перед тем, как ляпать языком... Я понимаю, что она гражданская – она не понимает всего, но нельзя трогать те вопросы... Я же не знаю, за что она отвечает. Ты отвечай за свой кусок работы, а ляпать языком... Это второе.

Закончу по первому: где будут наши наступать. Да где бы ни наступали – дай бог, чтобы врага выгнали с нашей территории и освободили всю территорию до 91-го года. Вот и все. Я имею в виду, до 91-го года не 3-го тысячелетия, а вернуться как будто бы обратно, забрать территорию.

Поэтому где будут наступать – это не принципиально, по большому счету. И от нас это не зависит, а зависит от военных. Это раз. Тут же две стороны играют, ну как в преферанс. Вы же играли в преферанс, в польского "дурака"?

– Не играл. Только смотрел. Это сильно умная для меня игра. Я все больше в "дурака" подкидного.

– Хотел бы определиться так: не надо обсуждать то, что планируют военные. Военные правильно планируют – они знают куда. У нас политологов много, особенно диванных. Одни – на Запорожье, другие Херсонскую область освобождают уже, Крым они освободили, там, Донбасс освободили, Белгород освободили, "белгородскую народную республику", еще какую-то республику. Я ж не знаю. Самое главное – чем меньше эти политологи так называемые обсуждали бы, в каком направлении и куда идет украинская армия, тем было бы больше толку. Если бы во Второй мировой войне в Великобритании кто-нибудь обсуждал данный вопрос с журналистами при пане Черчилле – сколько бы этот журналист прожил? И где бы он прожил? В лучшем случае был бы на передке. Да? В Бахмуте на первой линии. И вот там бы он пусть писал свои трактаты с автоматом и саперной лопатой.

А когда начинают рассказывать сказки... Они все знают. Не надо влазить, и я не хочу влазить в это. У меня есть свои мысли. Да, мы как-то общаемся. Но для общего пользования это выносить категорически нельзя. Где бы наши ни наступали, главное – чтобы наступали и освобождали землю. Это второе.

Третье: ждут нас на Донбассе или не ждут? Конечно, ждут. Буквально недавно общался с одним человеком, и он рассказал... У них же мобилизация началась еще раньше: в сентябре месяце сгребали всех. Сначала контрактников сгребали. Потом разработали они тактику. Народа-то нет. Дамы начинают прятать своих мужей, любовников, детей: кто под юбкой, кто на крыше – кто как может. Особенно в многоэтажных домах очень тяжело. Они что начали придумывать? "Ваш дом заминирован". И вот толпа этого дома – раз! А там стоят из военкомата. И мужиков сразу в автобусы – раз, раз! – в военкомат. И уехали на фронт. Но народ же тоже не дурак. Прохавал. Они опять приходят с матюгальником возле дома в Донецке: "Ваш дом заминирован – все выходят!" А никто не выходит. Едрит-Мадрид... А никто же не выходит. "Сейчас будет взрываться все!" А никто не выходит.

И вот ответ на то, кто сейчас Донецк бомбит. Давайте реально... В центральную часть, на площадь Ленина, прилетает, на проспект Мира прилетает, в центр Донецка прилетает. Давайте реально: у нас не так много снарядов, чтобы пускать просто по площади Ленина. Это вообще дорогая вещь. Мы открыто не будем говорить, сколько стоит снаряд для HIMARS. Не будем говорить. И 155-мм снаряд – мы тоже не будем говорить. Которые нам дают. Они очень дорогие. Раскидываться ими... 152-мм у нас осталось мало.

– Ну сейчас начали сами делать.

– Да, начали делать, поставлять все уже качественно, туда-сюда. Но опять же, разница между русским и хохлом – хохол жадный. Он же не будет просто кидать снаряд ради того, чтобы кидать. Если он кидает, то он знает, куда попасть. А так просто... Это русский может кинуть. Они же обстреливают один опорный пункт от 40 до 60 снарядов. А нам достаточно одного-двух из HIMARS. И нету опорного пункта. Правильно? Точность попадания у них феноменальная.

Так они новую тактику придумали: они начали обстреливать. Народ вываливается – они хватают всех – и в военкомат обратно. Понятно? Так кто обстреливает Донецк? Ну давайте реально. А кто мячик спер со стадиона "Шахтер"? Мячик кто спер?

– А сперли мяч, да?

– Так они же показывали по центральному телевидению. Пушилин подарил этот мячик мэру Москвы. Они, там, где-то поставили: в ВДНХ – или где они поставили этот мяч? Да мы новый поставим там. Я думаю, что Ринат Леонидович новый поставит этот мяч. Вопрос не в этом. Мячик сперли. Понимаете? О чем дальше говорить?

– Александр Николаевич, скажите: когда мы подойдем к Донецку и Луганску, зайдем туда нормально? Встретят хлебом-солью?

– Давайте быть реалистами. За почти девять лет на часть населения вот этой идеологией, психологией воздействовали. И особенно те, которые находятся на госслужбе: в МГБ, в МВД, пожарником где-то пристроился – и какую-то копейку может отбирать у местного населения: где-то бабушки семечками торгуют на базаре – где-то там пройтись и так далее. То эти с семьями – я уверен, что процентов 90 они все ломанутся. Ну 10 лохов останется, потому что надо же кому-то отсидеть за остальных. Ну это ж святое дело.

– (Смеется.)

– Вот. Часть населения, которая поверила... Давайте реально называть вещи своими именами. Ребенку было восемь лет – он пошел в школу. Сколько ему сейчас лет?

– 17 лет.

– 17 лет.

– Сформировавшийся человек.

– Это период формирования сознания молодого человека, который формировался – в чем? В "ДНР" герои какие? Не надо перечислять.

– Гиви и Моторола.

– Та не надо их упоминать, покойников. На ночь начали покойников, да еще таких... Не надо. Это ж... Поэтому – да, будет тяжело. То поколение, которое наше еще: допустим, 40, 50, 60 лет – ну такой, философский, вопрос. Хотя перестраивается очень... Проблема в другом. Надо же думать не только освободить территорию и людей, а надо же думать о том, чтобы сразу разработать план по восстановлению Донбасса. Или он совсем не нужен – и забыть о нем. Правильно? Ну нет чемодана без ручки – да и бог с ним. А если уже брать, то надо программу сделать так, чтобы люди, которые там остались и точили где-то в душе нож, увидели: дорога строится, хотя бы не хуже сделали, как было до 14-го года. Ну давайте так: самые лучшие дороги где были? В Донецкой области. Самые лучшие мосты построены где? В Донецкой области.

– Какой центр был в Донецке...

– А центр какой отстроили... Вот если бы хотя бы сделать так...

– Аэропорт какой построили, какой стадион, гостиницы...

– А человечество – это ж как животные, они же как инфузории-туфельки: приспособятся к любой ситуации. Ну, не учитывая отдельных фигурантов. Поэтому говорить о том, что их надо перековывать... Их надо не перековывать. Часть, которая сбежит, – она сбежит. А которая останется – она будет смотреть. Придет Украина с душой – да. Но там же осталось народа... Мужского населения-то уже нету. Нету мужского населения. Они же толпами валят. Вы посмотрите, что творится под Бахмутом, на донецком направлении везде.

– Да.

– А под Славянском... Я разговаривал с одним военным, который приехал сейчас отдыхать. И он рассказывает: за три часа боя 78 трупов, не считая раненых. И они раненых не забирают. Понимаете? Наших 20, а их 78 лежит и плюс куча раненых орут, а они их не забирают.

Россия всегда будет угрозой для Европы. Все время. Сделайте форпост

– Александр Николаевич, вы же в Донецке родились, выросли, прошли там становление. Вот представим: Донецк мы вернули. Вас потянет туда? Вот приехать в Донецк снова, увидеть свой родной город, на могилы приехать...

– Дмитрий Ильич, ну это Родина. Раз. Второе: там мои родители, родители жены. Ну как вы считаете, я приеду туда или не приеду?

– Отца русские замучили зверски.

– Вот. Поэтому, естественно, если будет освобожден Донецк, я туда приеду. Другой вопрос – как будет отстраиваться. Если правильно поставить стратегическое направление и не будут воровать, как всегда у нас, то можно из Донецка сделать шикарнейший город. Потому что там умные люди, регион шикарный. Разместить заводы... Там же еще столько залежей: и угля, и металла... Всего там. Море Азовское рядом. Ну красота. Сделать можно так, что он будет круче, чем Киев. Вопросов нет. Вы же помните, когда была Москва на болотах построена, туда-сюда, и как любит Владимир Владимирович говорить, Петр Первый начал строить Санкт-Петербург на болоте. Все: "А!" А потом какой Санкт-Петербург сделал на болоте...

Да, нам не надо так: через трупы, через кости, но сама идея отстроить... Я думаю, что Украина будет отстраиваться шикарно. И вот те разрушенные города – это плохо: люди погибли, женщины, дети, разруха – все. Но если буржуины проклятые думают наперед, чтобы иметь форпост против России... Россия всегда будет угрозой для Европы. Все время. Сделайте форпост. Форпост можно сделать двумя способами: накачать оружием – раз, и создать условия жизни такие, что из-за поребрика когда он будет смотреть из Ростовской или Белгородской области: "Э... Вот это хохлы живут... А чего мы так плохо? Да потому что мы дурные. А почему дурные? Потому что у нас Путин". Вывод какой? "Пошли снимать". Времена пугачевщины и так далее.

– Александр Николаевич, в финале я вас спрошу... Вы много интересного очень рассказали. Я понимаю, что вы аналитик сами по себе и вы намного больше держите в себе, чем рассказываете зрителям. Скажите: вы оптимист?

– Да. А как не быть оптимистом, когда... Мне понравилось недавно одно видео. Один вор в законе, весь в наколках, туда-сюда, с понятиями... Я пообщался с определенной категорией людей определенного жизненного уровня. Говорю: "Это фармазон или что?" Говорят: "Нет, это серьезный вор в законе". И Кадыров дает заявление, что пан Пригожин с ним в одной колонии... Слышали, да?

– Да.

– Кто-то кого-то туда-сюда, где-то кому-то, там... Веселились: "Я ж тебя... Ты ж у меня, туда-сюда..." Рассказал, что Пригожин был немножко не той масти. Фраза мне понравилась: "Он знал свое место и принял это место". А теперь смотрите, какая ситуация интересная. Я пообщался с людьми – они говорят так. Потом же второй вор в законе сделал такое же заявление. Правильно? Второй вор в законе. Ну это люди, которые должны отвечать за базар. Правильно?

– Да.

– Если он оклеветал Пригожина, а Пригожин – честный, порядочный человек, то эта братва должна их... Кто крестили – раскрестить.

– Раскороновать.

– Раскороновать и опустить их на тот уровень, которым они обидели человека. Правильно? А что-то этого не происходит. Вывод: Пригожин немножко не тот, европейского направления. А теперь расскажите: как он бандитов собирает из тюрем? Какой порядочный зек пошел тудой? А там же один вор в законе пошел и прямо на второй день погиб. Его хоронили в цинковом гробу. Слышали, да?

– Да.

– В цинковом гробу. Его перемололо, как фарш. Никто не видел, туда-сюда. Может, это откупные за какую-то копейку. Я ж не знаю. Но сам факт...

Я имел какое-то отношение к бандитам: я работал по ним. Поэтому приходилось с отдельными и общаться. Но у них есть понятия. Если кто-то кого-то неправильно назвал, то он за это ответит. И причем ответит жестко, очень жестко. Жизни не будет. Там опущением не закончится этот процесс. Все: его ликвидируют просто. Делает такое один заявление, потом второй вор в законе делает заявление – и никакой обратки. И чего-то пан Пригожин в суд не подал. Правильно? Пусть подаст в наш Печерский суд – он самый гуманный, – чтобы рассмотрел. Ну в московский какой-то. Я же не знаю, какие там у них суды есть. Но есть маленький нюанс. Теперь смотрите: Путин выстраивает государство... Я же не зря привел пример немецкий и Пригожина. Он собирается собрать бандитов для формирования. Но Россия, как ни крути, потихоньку переходит на бандитские понятия. Вы посмотрите даже жаргон великих людей.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Да-да.

– Они ж уже перешли на феню.

– Мурчат.

– Лавров – такое впечатление, что он вообще лет десять отсидел в Нижнем Тагиле на особо строгом режиме.

– Да, на "мурке" чешет только так.

– Путин на "мурке". Песков начал подмуркивать. А вы посмотрите, как Медведев красиво рассказывает.

– Та то вообще.

– Он даже пишет так. А если первые лица так разговаривают, они думают, что они ближе к народу, – то народ воспринимает, что это норма: единая норма – на поведение в обществе. Но раз вы делаете единую норму бандитской... Вы же помните скандалы и в Красноярском крае в школах выработали бандитские традиции, обычаи...

– Да.

– Там скандалы были. Никого, правда, не наказали. Пошумели и так далее. Но если вы выстраиваете государство как бандитскую систему, тогда возникает вопрос: в бандитской системе с опущенными рядом не сидят. Давайте так: опущенный в колонии даже в спальном помещении... Где он спит? Возле туалета.

– Едят отдельно.

– Едят отдельно ложкой продырявленной. Ну это ж великого секрета нет. Они ж где? На параше. И порядочный зек не сядет с ним, не возьмет ни сигарету, не даст ему сигарету, не пообщается и, не дай бог, прикоснется.

А теперь смотрите, как вокруг пана Пригожина все крутятся. Только кто с ними общается – их называют немножко как-то так же нехорошо. Да? Сопричастных и имеющих отношение. А кому он вообще-то борщи носил? Начнем с этого. У кого он поваром был? И президента США он кормил. А где ж была спецслужба президента США? Что, не знали о нем?

Не хочу. Пусть они там сами разбираются. Но я подразумеваю то, что если это соответствует действительности, то подразделение "Вагнер" развалится само по себе. Они друг друга перебьют. Война закончится. Правильно? И не дай бог, кто-то из них выживет. А как ему вернуться к братве? Ну скажите. Когда он был под... Ну вот как он вернется? А то, что они вернутся в тюрьму, даже если совершат героический подвиг... Они же вернутся обратно. Война закончится – они вернутся в тюрьму. Вспомните штрафбаты. Великая Отечественная война. Да? Сталин, амнистия, воевали, ордена получали... Война закончилась – куда они пошли?

– Назад.

– В зону. И кем они там были? Как к ним относились? Черная кость. Ну понятно.

– Но вы оптимист? Вы сказали "да".

– Ну то, что победа наша, – тут вопросов нет. Вопрос в другом, Дмитрий Ильич. У меня большие вопросы к нашим великим и могучим товарищам: Западу. Вот многие высказывают такую ситуацию, что нам дают оружие только для того, чтобы мы не проиграли. Но нам не дают оружие для того, чтобы мы победили. Ну давайте реально: когда говорят, что нам дали какое-то количество HIMARS, но "больше нет, мы закажем на заводах – и они будут производиться, там, год-два", все ж прекрасно понимают, что на складах в США этих HIMARS полторы тысячи, если не больше.

– Может, они им самим нужны.

– "Не хватает снарядов. Мы что-то будем производить". Особенно российская пресса подхватывает, вкидывает, и даже через западную свою агентуру закидывает: "Все: у НАТО закончились снаряды". Да этих снарядов у них столько, что (неразборчиво). Только маленький нюанс: если бы США и НАТО хотели, чтобы война закончилась, то в чем проблема передать нам то вооружение, которое необходимо здесь? Русские если на Т-62 воюют... Дальше не надо ничего говорить. Пулеметы "Максим" тянут, трехлинейки и так далее. У них одевать не во что. Дать нам вооружение – и закончится эта война. Но нам почему-то дают по чайной ложке. Понимаете? У нас разносятся электростанции, подстанции, генераторы, трансформаторы разносят они, ракетами бьют, а нам системы ПВО – чи дать, чи не дать. Благо немцы дали. Наконец-то тогда мы, в тот раз... Хочу попросить прощения у уже президента Германии. Мы тогда его нехорошо обзывали. Человек осознал, приехал, побыл здесь под бомбежками, увидел это – и сразу что?

Возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то Орбану кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи на царство себе"

– Да. Штайнмайер.

– И системы ПВО пошли, и гаубицы пошли, и все пошло, пошло. То есть люди потихонечку...

Ну есть такие, как вон в Венгрии. Вы же помните скандал с шарфом. Да?

– Да-да, конечно.

– "Это футбол. Не имеет никакого отношения". А теперь давайте реально: а что было на шарфе? Часть Украины и часть Румынии. Так, между прочим.

– Австро-Венгерская империя, да.

– Ну не вся Австро-Венгерская. В историю вдаваться не будем, как она стала. Она вообще-то Австрийская была, а потом Австро-Венгерской стала, когда принцесса Венгрии женилась на мальчике, на принце Австрии. И в благодарность своей жене назвали Австро-Венгерской империей. Так из истории. Ну то такое дело.

А теперь возникает вопрос. Он с этим шарфом бегает как дурак со ступой. А не возникает у вас вопрос, как он отстаивает интересы Путина? Нам Евросоюз дает деньги помощи – 19 миллиардов. Баба Яга против венгерская. Вооружение – против. "Через Венгрию не дадим". На встречу с НАТО – нет. Везде он против, против, против. А теперь возникает вопрос: а не пообещал ли кто-то ему кусок нашей Украины? Что "я захвачу все, а тебе отдам Закарпатье, еще кусочек дам, и ты живи на царство себе". И он уже возомнил, что он уже все забирает. Тем более, у него три района до сих пор... Ну что, секрета нет: они на венгерском языке разговаривают.

– Конечно.

– Они начинают утром совещание с гимна Венгрии. И вот он уже возомнил, что Закарпатье он забирает себе. Ну так? Так. Так вот, может быть, ему напомнить, кто такая Венгрия и так далее? Но у меня уже складывается впечатление... Вы же видели, как ему не дали денежку сейчас?

– Да-да.

– Но не за то, что он не поддерживает Украину. Он же понимает. "Ну ты же, губа, понимаешь. Не потому что..." Мы же культурные люди – культурно себя ведем.

Так вот, подводя этому черту, я вам скажу так: Орбан немножко пусть почитает историю. Это Путин ни хрена не читал – так и этот не читает. А суть заключается в чем? Что уже стоит срок, если сравнивать, конец 44-го – начало 45-го. Только если в 41-м году... Говорят, немцы напали на Советский Союз... Сколько стран нападало в составе вермахта? И французская дивизия, и испанская...

– И Румыния, и Венгрия, и Италия...

– И Венгрия, и Румыния, и так далее. А теперь берем Крым. Если в 41-42-м испанская "Голубая дивизия" воевала, в Сталинграде она почти что полегла. Он же в 42-м часть ее вывел, оставшихся. И в 42-м ни одного солдата не было. И с 42-го года по 44-й практически все отпрыгнули. Правильно? По начало 45-го включительно. Все отпрыгнули. Даже в Италии Муссолини сняли, арестовали, потом кто-то прилетел на самолете, освободил и так далее. Некий Скорцени, там, получил какую-то медалюшку от Гитлера, когда освободил. Ну и все равно, чем закончилось? То есть умные... Помните, король Румынии быстренько соскочил? Все начали отбегать. А он еще остается: поддерживает. Остался один конгломерат трехголовый: это Россия, Беларусь и туда чего-то приперся Иран. Чего он туда приперся, непонятно. С этими "Шахидами", которые он "не передавал никогда". Теперь ракеты собирается, там, передать, не передать. Только маленький нюанс: у Ирана у самого проблемы.

– И большие.

– Вы же в курсе, что в Иране не все персы.

– Конечно.

– Там разные кланы. Северные – азербайджанцы: большущий клан, несколько десятков миллионов. Курды и арабы. Так вот уже третий месяц то, что восстание идет из-за девочки, которая, там... Правильно она надела или не правильно – забили, убили ее и так далее. Уже третий месяц идет восстание. А теперь обратите внимание, во что оно переросло. Уже ж давить не получается. Полицейских камнями забрасывают, полицейские участки захватывают и оружие захватывают на азербайджанской территории, у курдов и у арабов. И теперь они поднимают флаги и говорят: "Да мы самостоятельные. Мы вообще не персы. Нам свободу давай". То есть Хомейни пусть разбирается сам, кто там кому Рабинович. Правда?

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

– Александр Николаевич, я вам благодарен за интервью. Мне, как всегда, было с вами очень интересно. Я уверен, что и нашим зрителям будет интересно, учитывая, что всегда беседы с вами смотрит очень много людей. И по 2 миллиона, по 3 миллиона человек смотрит интервью. Я напоследок только задам вам вопрос, который интересует большинство ваших поклонников. Вот вы часто говорите – у вас проскакивает "на", иногда "на-на", а иногда "на-на-на". Что вы имеете в виду, когда говорите "на-на" или "на-на-на"?

– Ну, это точно я говорю не то, что... На России сейчас что происходит? Тоже ж один ляпнул языком. С перепою встал Путин: "На Украине". И вы же обратите: они в грамматику внесли. Да? Грамматику в школах пишут: "в России", "в Германии", "в США", но "на Украине". Вот они ляпнули и так далее. Но я ж не это имел в виду. Я нормальный человек. Я люблю свою Родину – Украину. Это самое главное. И мы победим. Победа будет за нами, враг будет разбит. Это однозначно.

– Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Александр Николаевич, спасибо большое.

– И вам спасибо. Главное – берегите себя. И все будет хорошо. И наши семьи. А Збройні сили нас защитят.

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