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Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова и Белоцерковской

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В Интерполе объяснили, что речь идет о вопросе политического характера
В Интерполе объяснили, что речь идет о вопросе политического характера
Фото: ЕРА

Интерпол отказался экстрадировать в Россию находящихся за пределами этой страны российского публициста Александра Невзорова и блогера Веронику Белоцерковскую. Это следует из опубликованных 5 декабря Agentura.ru писем в Следственный комитет России из Генпрокуратуры России и МВД России.

"Генпрокуратура РФ официально сообщила СК, что требовать экстрадиции россиян, разыскиваемых по статье о военных фейках (207.3), не получится, так как схожей статьи нет в УК других стран (еще бы!), и это политическое обвинение", – отметили авторы поста.

В опубликованных документах указывается, что российское бюро Интерпола уведомили о невозможности экстрадиции Невзорова, Белоцерковской и еще двух человек еще 6 июня. В МВД делают вывод, что исполнение запросов на экстрадицию "не представляется возможным".

То же самое – решить вопрос "не представляется возможным" – объяснили Следкому и в Генпрокуратуре России.

Контекст:

22 марта Следком РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Белоцерковская, которая родилась в Одессе и выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), стала известна благодаря кулинарному блогу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белоцерковская поддержала Украину, критикуя действий РФ. В марте Следком РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, писал "Интерфакс".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Александр Невзоров, розыск, Интерпол, Следственный комитет РФ, экстрадиция, Генпрокуратура РФ, Вероника Белоцерковская
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