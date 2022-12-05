Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова и Белоцерковской

"Генпрокуратура РФ официально сообщила СК, что требовать экстрадиции россиян, разыскиваемых по статье о военных фейках (207.3), не получится, так как схожей статьи нет в УК других стран (еще бы!), и это политическое обвинение", – отметили авторы поста.

В опубликованных документах указывается, что российское бюро Интерпола уведомили о невозможности экстрадиции Невзорова, Белоцерковской и еще двух человек еще 6 июня. В МВД делают вывод, что исполнение запросов на экстрадицию "не представляется возможным".

То же самое – решить вопрос "не представляется возможным" – объяснили Следкому и в Генпрокуратуре России.