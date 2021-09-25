ВСК хочет передать Интерполу данные о сотнях россиян, причастных к войне на Донбассе – Безуглая

Безуглая: Мы прорабатываем возможность передачи данных не о 30, 40, а о сотнях людей в международные инстанции Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

"Сейчас мы прорабатываем с соответствующими органами возможность передачи данных не о 30, 40, а о сотнях людей в международные инстанции, в Интерпол", – заявила Безуглая.

Она добавила, что ВСК "берет на себя миссию" по передаче в Интерпол данных о сотнях различных россиян, в отношении которых ВСК имеет доказательства, что они причастны к войне на Донбассе и агрессии РФ.