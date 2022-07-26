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Грищенко и Лавриновича объявили в розыск по делу Харьковских соглашений. ГБР намерено обращаться в Интерпол

Грищенко, по информации ГБР, покинул Украину еще в январе
Грищенко, по информации ГБР, покинул Украину еще в январе
Фото: ЕРА

Бывших министров юстиции и иностранных дел Украины, занимавших свои должности в период президентства беглого экс-президента Виктора Януковича объявили в украинский и международный розыск. Об этом проинформировала пресс-служба Госбюро расследований Украины.

"Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений. Поскольку, по оперативной информации, фигуранты находятся за границей, планируется также обращение в Интерпол по поводу их задержания", – говорится в сообщении. 

Также ГБР намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для двух экс-чиновников в виде содержания под стражей. 

Имен министров в релизе не называют, но судя по обстоятельствам дела, речь идет про экс-главу МИД Константина Грищенко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, которым вчера сообщили о подозрении в госизмене. 

По данным ГБР и Офиса генпрокурора, они одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний

В эфире телемарафона спикер ГБР сообщила 26 июля, что Грищенко покинул Украину в январе, отправившись в Париж, а Лавринович уехал из страны в мае. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада". Нынешнее место их пребывания устанавливается и является тайной следствия, уточнила Сапьян. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.

И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточнили в ГБР.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Медведев, розыск, Интерпол, Александр Лавринович, расследование, Константин Грищенко, война России против Украины, ГБР, Харьковские соглашения
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