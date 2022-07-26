Грищенко и Лавриновича объявили в розыск по делу Харьковских соглашений. ГБР намерено обращаться в Интерпол

"Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений. Поскольку, по оперативной информации, фигуранты находятся за границей, планируется также обращение в Интерпол по поводу их задержания", – говорится в сообщении.

Также ГБР намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для двух экс-чиновников в виде содержания под стражей.

Имен министров в релизе не называют, но судя по обстоятельствам дела, речь идет про экс-главу МИД Константина Грищенко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, которым вчера сообщили о подозрении в госизмене.

По данным ГБР и Офиса генпрокурора, они одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний.

В эфире телемарафона спикер ГБР сообщила 26 июля, что Грищенко покинул Украину в январе, отправившись в Париж, а Лавринович уехал из страны в мае. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада". Нынешнее место их пребывания устанавливается и является тайной следствия, уточнила Сапьян.

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