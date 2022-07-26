Грищенко и Лавриновича объявили в розыск по делу Харьковских соглашений. ГБР намерено обращаться в Интерпол

"Следователь ГБР объявил в государственный и международный розыск двух бывших министров времен Януковича, которым сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений. Поскольку, по оперативной информации, фигуранты находятся за границей, планируется также обращение в Интерпол по поводу их задержания", – говорится в сообщении.
Также ГБР намерено подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения для двух экс-чиновников в виде содержания под стражей.
Имен министров в релизе не называют, но судя по обстоятельствам дела, речь идет про экс-главу МИД Константина Грищенко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, которым вчера сообщили о подозрении в госизмене.
По данным ГБР и Офиса генпрокурора, они одобрили Харьковские соглашения без фактического рассмотрения и без замечаний.
В эфире телемарафона спикер ГБР сообщила 26 июля, что Грищенко покинул Украину в январе, отправившись в Париж, а Лавринович уехал из страны в мае. Трансляцию марафона ведет в том числе канал "Рада". Нынешнее место их пребывания устанавливается и является тайной следствия, уточнила Сапьян.
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Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене, в мае этого года суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте прошлого года, в октябре его заочно арестовали.
И Азаров, и Янукович находятся в розыске, уточнили в ГБР.