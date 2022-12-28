Пригожин заявил, что Медведев публикует в соцсетях собственные эротические фантазии

Медведев в своем "прогнозе" на 2023 год предвещает глобальные проблемы недружественным России странам. Однако Пригожин этот "прогноз" не оценил Фото: EPA

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что [знаменитые российские писатели-фантасты] братья [Аркадий и Борис] Стругацкие в этом лучше меня разбираются", – ответил Пригожин на просьбу поделиться мнением о "предсказаниях" замглавы секретаря Совбеза РФ.

Пригожин в то же время не стал отвечать на вопрос, какие события он сам предвидит в 2023 году.

Также он никак не отреагировал на предложение пригласить американского миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla, SpaceX и социальной сети Twitter Илона Маска "посмотреть реальную обстановку" на войне, которую Россия развязала против Украины.

Медведев 26 декабря обнародовал свой "футуристический прогноз" на 2023 год, в котором "предсказал", среди прочего, распад Европейского союза, скачок цен на энергоносители, "захват" части Украины Польшей и Венгрией, создание "Четвертого рейха" во главе с Германией и его "войну" с Францией, которая будто бы повлечет за собой передел Европы, в том числе "новый раздел Польши".

В 2023 году, по мнению Медведева, мир увидит также гражданскую войну в США с "выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства", после чего будет якобы создано "союзное государство Техаса и Мексики".

Кроме того, экс-президент РФ прогнозирует "последующую победу Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами".

Маск отреагировал на "пророчества" Медведева, назвав их "самыми абсурдными предсказаниями", которые он когда-либо слышал.