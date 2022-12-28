Пригожин заявил, что Медведев публикует в соцсетях собственные эротические фантазии

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что [знаменитые российские писатели-фантасты] братья [Аркадий и Борис] Стругацкие в этом лучше меня разбираются", – ответил Пригожин на просьбу поделиться мнением о "предсказаниях" замглавы секретаря Совбеза РФ.
Пригожин в то же время не стал отвечать на вопрос, какие события он сам предвидит в 2023 году.
Также он никак не отреагировал на предложение пригласить американского миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla, SpaceX и социальной сети Twitter Илона Маска "посмотреть реальную обстановку" на войне, которую Россия развязала против Украины.
Медведев 26 декабря обнародовал свой "футуристический прогноз" на 2023 год, в котором "предсказал", среди прочего, распад Европейского союза, скачок цен на энергоносители, "захват" части Украины Польшей и Венгрией, создание "Четвертого рейха" во главе с Германией и его "войну" с Францией, которая будто бы повлечет за собой передел Европы, в том числе "новый раздел Польши".
В 2023 году, по мнению Медведева, мир увидит также гражданскую войну в США с "выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства", после чего будет якобы создано "союзное государство Техаса и Мексики".
Кроме того, экс-президент РФ прогнозирует "последующую победу Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами".
Маск отреагировал на "пророчества" Медведева, назвав их "самыми абсурдными предсказаниями", которые он когда-либо слышал.
Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
В частности, 4 ноября экс-президент РФ опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.
Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя". Позднее Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии".
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон [президент РФ Владимир Путин] сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. Такого же мнения по поводу "ястребиной позиции" Медведева придерживается российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов.