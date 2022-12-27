"Самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал". Маск высмеял прогноз Медведева о гражданской войне в США и "Четвертом рейхе" в Европе

Медведев предполагает, в частности, что цены на нефть вырастут до $150 за баррель, а цены на газ – до $5000 за тыс. м³. Он прогнозирует возвращение Великобритании в Европейский союз, распад ЕС после воссоединения с Великобританией и отмену хождения евро в качестве валюты.

1. Oil price will rise to * 150 a barrel, and gas price will top * 5.000 per 1.000 cubic meters



2. The UK will rejoin the EU



3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Заместитель главы Совбеза РФ не забыл о часто повторяемом нарративе российской пропаганды о якобы "захвате" Польшей и Венгрией западных областей Украины.

Кроме того, Медведев обещает в своем прогнозе создание "Четвертого рейха" на базе Германии и примкнувших к ней "сателлитов" (среди которых, по его мнению, окажутся Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия, Румыния, "Киевская республика" и "прочие маргиналы").

4. Poland and Hungary will occupy western regions of the formerly existing Ukraine



5. The Fourth Reich will be created, encompassing the territory of Germany and its satellites, i.e., Poland, the Baltic states, Czechia, Slovakia, the Kiev Republic, and other outcasts — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Далее, по мнению Медведева, будто бы начнется "война между Францией и "Четвертым рейхом", которая приведет к "разделу Европы, включая новый раздел Польши".

Экс-президент РФ предвидит также "отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение ее к Республике Ирландия".

6. War will break out between France and the Fourth Reich. Europe will be divided, Poland repartitioned in the process



7. Northern Ireland will separate from the UK and join the Republic of Ireland — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

В 2023 году, по мнению Медведева, мир увидит также гражданскую войну в США с "выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства", после чего будет создано "союзное государство Техаса и Мексики".

Кроме того, экс-президент РФ прогнозирует "последующую победу [американского миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla, SpaceX и социальной сети Twitter] Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами".

8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Наконец, Медведев прогнозирует перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Это, как пишет экс-президент РФ, будет означать "отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых валют".

10. The Bretton Woods system of monetary management will collapse, leading to the IMF and World Bank crash. Euro and Dollar will stop circulating as the global reserve currencies. Digital fiat currencies will be actively used instead — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Маск в комментариях к посту Медведева высмеял его предсказания. Назвав текст экс-президента РФ "эпичным", миллиардер добавил, что прогноз демонстрирует "неосведомленность" Медведева.

Epic thread!! — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивости энергетики", – заявил Маск, никак не прокомментировав прогноз о своем "президентстве".

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Отдельно владельца Twitter рассмешило, что все события, упомянутые Медведевым, согласно его прогнозу, уложатся в один год.

"Смешно. Напомните мне об этом [прогнозе] год спустя", – написал Маск.