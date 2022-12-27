"Самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал". Маск высмеял прогноз Медведева о гражданской войне в США и "Четвертом рейхе" в Европе

Медведев предполагает, в частности, что цены на нефть вырастут до $150 за баррель, а цены на газ – до $5000 за тыс. м³. Он прогнозирует возвращение Великобритании в Европейский союз, распад ЕС после воссоединения с Великобританией и отмену хождения евро в качестве валюты.
1. Oil price will rise to * 150 a barrel, and gas price will top * 5.000 per 1.000 cubic meters— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
2. The UK will rejoin the EU
3. The EU will collapse after the UK’s return; Euro will drop out of use as the former EU currency
Заместитель главы Совбеза РФ не забыл о часто повторяемом нарративе российской пропаганды о якобы "захвате" Польшей и Венгрией западных областей Украины.
Кроме того, Медведев обещает в своем прогнозе создание "Четвертого рейха" на базе Германии и примкнувших к ней "сателлитов" (среди которых, по его мнению, окажутся Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия, Румыния, "Киевская республика" и "прочие маргиналы").
4. Poland and Hungary will occupy western regions of the formerly existing Ukraine— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
5. The Fourth Reich will be created, encompassing the territory of Germany and its satellites, i.e., Poland, the Baltic states, Czechia, Slovakia, the Kiev Republic, and other outcasts
Далее, по мнению Медведева, будто бы начнется "война между Францией и "Четвертым рейхом", которая приведет к "разделу Европы, включая новый раздел Польши".
Экс-президент РФ предвидит также "отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение ее к Республике Ирландия".
6. War will break out between France and the Fourth Reich. Europe will be divided, Poland repartitioned in the process— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
7. Northern Ireland will separate from the UK and join the Republic of Ireland
В 2023 году, по мнению Медведева, мир увидит также гражданскую войну в США с "выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства", после чего будет создано "союзное государство Техаса и Мексики".
Кроме того, экс-президент РФ прогнозирует "последующую победу [американского миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla, SpaceX и социальной сети Twitter] Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами".
8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
Наконец, Медведев прогнозирует перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Это, как пишет экс-президент РФ, будет означать "отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых валют".
10. The Bretton Woods system of monetary management will collapse, leading to the IMF and World Bank crash. Euro and Dollar will stop circulating as the global reserve currencies. Digital fiat currencies will be actively used instead— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022
Маск в комментариях к посту Медведева высмеял его предсказания. Назвав текст экс-президента РФ "эпичным", миллиардер добавил, что прогноз демонстрирует "неосведомленность" Медведева.
Epic thread!!— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022
"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивости энергетики", – заявил Маск, никак не прокомментировав прогноз о своем "президентстве".
Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy.— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022
Отдельно владельца Twitter рассмешило, что все события, упомянутые Медведевым, согласно его прогнозу, уложатся в один год.
"Смешно. Напомните мне об этом [прогнозе] год спустя", – написал Маск.
Lol @RemindMe_OfThis in one year— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022
Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.
Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.
В частности, 4 ноября экс-президент РФ опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.
Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя". Позднее Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии".
Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон [президент РФ Владимир Путин] сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. Такого же мнения по поводу "ястребиной позиции" Медведева придерживается российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов