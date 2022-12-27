ГОРДОН
 
 
МИР

"Самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал". Маск высмеял прогноз Медведева о гражданской войне в США и "Четвертом рейхе" в Европе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Футуристический прогноз" Медведева на 2023 год Маск назвал "абсурдным"
"Футуристический прогноз" Медведева на 2023 год Маск назвал "абсурдным"
Фото: EPA

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал 26 декабря в Twitter "футуристический прогноз" на 2023 год, в котором "предсказал", среди прочего, распад Европейского союза и скачок цен на энергоносители.

Медведев предполагает, в частности, что цены на нефть вырастут до $150 за баррель, а цены на газ – до $5000 за тыс. м³. Он прогнозирует возвращение Великобритании в Европейский союз, распад ЕС после воссоединения с Великобританией и отмену хождения евро в качестве валюты.

Заместитель главы Совбеза РФ не забыл о часто повторяемом нарративе российской пропаганды о якобы "захвате" Польшей и Венгрией западных областей Украины.

Кроме того, Медведев обещает в своем прогнозе создание "Четвертого рейха" на базе Германии и примкнувших к ней "сателлитов" (среди которых, по его мнению, окажутся Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия, Румыния, "Киевская республика" и "прочие маргиналы").

Далее, по мнению Медведева, будто бы начнется "война между Францией и "Четвертым рейхом", которая приведет к "разделу Европы, включая новый раздел Польши".

Экс-президент РФ предвидит также "отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение ее к Республике Ирландия".

В 2023 году, по мнению Медведева, мир увидит также гражданскую войну в США с "выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства", после чего будет создано "союзное государство Техаса и Мексики".

Кроме того, экс-президент РФ прогнозирует "последующую победу [американского миллиардера, предпринимателя, основателя компаний Tesla, SpaceX и социальной сети Twitter] Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами".

Наконец, Медведев прогнозирует перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию, крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Это, как пишет экс-президент РФ, будет означать "отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых валют".

Маск в комментариях к посту Медведева высмеял его предсказания. Назвав текст экс-президента РФ "эпичным", миллиардер добавил, что прогноз демонстрирует "неосведомленность" Медведева.

"Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивости энергетики", – заявил Маск, никак не прокомментировав прогноз о своем "президентстве".

Отдельно владельца Twitter рассмешило, что все события, упомянутые Медведевым, согласно его прогнозу, уложатся в один год.

"Смешно. Напомните мне об этом [прогнозе] год спустя", – написал Маск.

Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

В частности, 4 ноября экс-президент РФ опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.

Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя". Позднее Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии".

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон [президент РФ Владимир Путин] сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. Такого же мнения по поводу "ястребиной позиции" Медведева придерживается российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, США, Германия, Украина, Чехия, Румыния, Польша, Франция, Великобритания, МВФ, Словакия, Венгрия, Мексика, алкоголь, Калифорния, Europe, war, Ирландия, Dmitry Medvedev, SpaceX, France, Poland, The UK, прогноз, Европейский союз, Kiev, currency, prices, collapse, dollar, Европа, Tesla, курьез, война России против Украины, Илон Маск, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (805331)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (115800)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (92985)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (36773)
5
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (23870)
6
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (22366)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (18563)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (17861)
 
 
 
 