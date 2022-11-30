Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии", и предложил прекратить цитировать "надписи из московских нужников"

"Удивляюсь, когда цитируют Медведева, – это лишено смысла. Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и [из] московских нужников. Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии", – предложил Данилов.

Дивуюсь, коли цитують медведєва, – це безглуздо й позбавлено сенсу. Думки, які в нього відсутні, і тексти, які він не писав. Чи є сенс поширювати надписи з російських парканів і московських нужників…Не варто змішувати політичні новини зі сферою клінічної психіатрії. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 30, 2022

Медведев в последнее время отметился несколькими постами, которые, видимо, имел в виду Данилов, говоря о "клинической психиатрии". В частности, 4 ноября опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.

Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя".