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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что посты Медведева – это "сфера клинической психиатрии", и предложил прекратить цитировать "надписи из московских нужников"

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Данилов не считает правильным обращать внимание на высказывания Медведева
Данилов не считает правильным обращать внимание на высказывания Медведева
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов 30 ноября в Twiter призвал игнорировать заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Удивляюсь, когда цитируют Медведева, – это лишено смысла. Мнения, которые у него отсутствуют, и тексты, которые он не писал. Есть ли смысл распространять надписи с российских заборов и [из] московских нужников. Не стоит смешивать политические новости со сферой клинической психиатрии", – предложил Данилов.

Медведев в последнее время отметился несколькими постами, которые, видимо, имел в виду Данилов, говоря о "клинической психиатрии". В частности, 4 ноября опубликовал в соцсетях так называемые ответы на простые вопросы о войне в Украине. В своем посте Медведев решил убедить россиян в том, что против РФ сегодня воюет "часть умирающего мира" и "кучка безумных нацистов-наркоманов". Также он назвал "священную цель" РФ в этой войне. "Цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис", – написал Медведев.

Также экс-президент РФ неоднократно пытался в соцсетях пугать мир ядерной катастрофой, намекая на применение Россией ядерного оружия. После одного из таких постов Данилов уже публиковал памятку для Медведева о неизбежности победы Украины, призвав того повторять ее вслух "после и перед употреблением алкоголя".

Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, алкоголь, соцсети, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, психиатрия, власть, Алексей Данилов, российские оккупанты, власти
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