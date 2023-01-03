Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"

Невзоров о Газманове: Эстрадное животное трусливо и при встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм Фото: Александр Невзоров / Facebook

"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили выступающего на корпоративе Газманова присутствовавшие.

"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся.

"Никто и не сомневался в том, что это эстрадное животное феноменально трусливо и при любой встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм, а попросит "дать отдохнуть", – написал Невзоров. – К счастью, все это дерьмо имеет не только цвет и запах дерьма, но и все остальные признаки данного субстрата. Как вы, вероятно, догадываетесь я хорошо знаю качества всей этой шушеры. "Бойцов" и фанатиков там практически нет. Проповедники путинизма пугливы и двуличны, ни на какие "поступки" не способны и дохнуть с горя на "могиле хозяина" не собираются".