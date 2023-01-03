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03 января, 2023
 
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Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"

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Невзоров о Газманове: Эстрадное животное трусливо и при встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм
Невзоров о Газманове:  Эстрадное животное трусливо и при встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров 2 января в своем Telegram-канале прокомментировал реакцию российского певца Олега Газманова на просьбу гостей новогоднего корпоратива в Дубае публично поддержать Украину,

"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили выступающего на корпоративе Газманова присутствовавшие.

"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся

"Никто и не сомневался в том, что это эстрадное животное феноменально трусливо и при любой встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм, а попросит "дать отдохнуть", – написал Невзоров.  К счастью, все это дерьмо имеет не только цвет и запах дерьма, но и все остальные признаки данного субстрата. Как вы, вероятно, догадываетесь я хорошо знаю качества всей этой шушеры. "Бойцов" и фанатиков там практически нет. Проповедники путинизма пугливы и двуличны, ни на какие "поступки" не способны и дохнуть с горя на "могиле хозяина" не собираются".

Контекст:

Газманов неоднократно публично поддерживал нападение РФ на Украину, а также принимал участие в российских пропагандистских концертах. 

В марте 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Газманов.

В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теги: Александр Невзоров, Олег Газманов, война России против Украины
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