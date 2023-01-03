Невзоров о Газманове, которого в Дубае попросили поддержать Украину: Проповедники путинизма дохнуть на "могиле хозяина" не собираются"

"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили выступающего на корпоративе Газманова присутствовавшие.
"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся.
"Никто и не сомневался в том, что это эстрадное животное феноменально трусливо и при любой встрече с оппонентами не полезет отстаивать путинский фашизм, а попросит "дать отдохнуть", – написал Невзоров. – К счастью, все это дерьмо имеет не только цвет и запах дерьма, но и все остальные признаки данного субстрата. Как вы, вероятно, догадываетесь я хорошо знаю качества всей этой шушеры. "Бойцов" и фанатиков там практически нет. Проповедники путинизма пугливы и двуличны, ни на какие "поступки" не способны и дохнуть с горя на "могиле хозяина" не собираются".
Газманов неоднократно публично поддерживал нападение РФ на Украину, а также принимал участие в российских пропагандистских концертах.
В марте 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Газманов.
В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.