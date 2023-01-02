"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео

"Героям слава", – убрав микрофон в сторону, ответил Меладзе на приветствие одного из гостей вечеринки.
"Обожаю тебя! О, красавчик", – на русском языке одобрил реакцию певца обращающийся к нему мужчина.
"Тсс, я вне политики сегодня здесь", – ответил певец.
Российские СМИ пишут, что Меладзе выступал на корпоративе в Дубае (ОАЭ).
«Героям слава!»: Валерий Меладзе на корпоративе ответил на «Слава Украине!» pic.twitter.com/ZQCpD5CVBP— Себастьян Перейро * (@stringerukraine) January 2, 2023
Меладзе 24 февраля осудил войну России против Украины. "Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться – для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", – заявил он тогда.
В ноябре Меладзе выступал в Москве.