"Тсс, я вне политики здесь". Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на приветствие "Слава Украине!". Видео

"Героям слава", – убрав микрофон в сторону, ответил Меладзе на приветствие одного из гостей вечеринки.

"Обожаю тебя! О, красавчик", – на русском языке одобрил реакцию певца обращающийся к нему мужчина.

"Тсс, я вне политики сегодня здесь", – ответил певец.

Российские СМИ пишут, что Меладзе выступал на корпоративе в Дубае (ОАЭ).

«Героям слава!»: Валерий Меладзе на корпоративе ответил на «Слава Украине!» pic.twitter.com/ZQCpD5CVBP — Себастьян Перейро * (@stringerukraine) January 2, 2023