  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу Фото: sofiarotaru.official / Instagram

"Она вне закона, как и [российская певица Алла] Пугачева. Эти две певицы вне закона. Это совсем другое. Нельзя равнять то, что нельзя равнять. Высота этих артистов очень большая, и до них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции", – заявил Бобул.

На уточняющий вопрос журналистки, нормально ли то, что звезда такого масштаба, как Ротару, выступала в РФ, Бобул заявил, что у него такой информации нет.

"Я не был на том концерте, не знаю, где она выступала. Я знаю, что она сейчас находится в Украине. Не надо копаться в белье. Было? Мало ли что у кого было?! Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?! Было?! Очень многие перекрасились, потому что понимали, что Украина победит и надо что-то делать. Я за себя отвечаю, другие меня не интересуют", – отметил артист.

На вопрос, действительно ли Ротару сейчас живет в Украине, Бобул заявил, что это его предположение.

"Нет, я не поддерживаю отношения, но думаю, что она здесь", – резюмировал он.

Артист не стал называть имена коллег, которые снимали на сцене в РФ штаны, но, вероятно, речь идет об украинском рэпере Потапе и его жене Насте Каменских. В 2014 году артистка на сцене в Москве помогла мужу спустить брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил тогда Потап.

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Видео: Букви / YouTube