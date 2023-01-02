  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?

"Она вне закона, как и [российская певица Алла] Пугачева. Эти две певицы вне закона. Это совсем другое. Нельзя равнять то, что нельзя равнять. Высота этих артистов очень большая, и до них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции", – заявил Бобул.
На уточняющий вопрос журналистки, нормально ли то, что звезда такого масштаба, как Ротару, выступала в РФ, Бобул заявил, что у него такой информации нет.
"Я не был на том концерте, не знаю, где она выступала. Я знаю, что она сейчас находится в Украине. Не надо копаться в белье. Было? Мало ли что у кого было?! Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?! Было?! Очень многие перекрасились, потому что понимали, что Украина победит и надо что-то делать. Я за себя отвечаю, другие меня не интересуют", – отметил артист.
На вопрос, действительно ли Ротару сейчас живет в Украине, Бобул заявил, что это его предположение.
"Нет, я не поддерживаю отношения, но думаю, что она здесь", – резюмировал он.
Артист не стал называть имена коллег, которые снимали на сцене в РФ штаны, но, вероятно, речь идет об украинском рэпере Потапе и его жене Насте Каменских. В 2014 году артистка на сцене в Москве помогла мужу спустить брюки.
"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил тогда Потап.
Ротару родилась в 1947 году в Украине. После 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов.
28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.
7 августа певица сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных. В декабре стало известно, что 28-летний внук артистки покинул Украину и живет за границей.