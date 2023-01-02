Бульвар Шоубиз
 
02 января, 2023
 
Новости

Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу
Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинский артист Иво Бобул в интервью, которое 31 декабря опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, высказался о своей коллеге, украинской артистке Софии Ротару, которая после 2014 года строила карьеру в РФ.

"Она вне закона, как и [российская певица Алла] Пугачева. Эти две певицы вне закона. Это совсем другое. Нельзя равнять то, что нельзя равнять. Высота этих артистов очень большая, и до них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции", – заявил Бобул.

На уточняющий вопрос журналистки, нормально ли то, что звезда такого масштаба, как Ротару, выступала в РФ, Бобул заявил, что у него такой информации нет.

"Я не был на том концерте, не знаю, где она выступала. Я знаю, что она сейчас находится в Украине. Не надо копаться в белье. Было? Мало ли что у кого было?! Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?! Было?! Очень многие перекрасились, потому что понимали, что Украина победит и надо что-то делать. Я за себя отвечаю, другие меня не интересуют",  – отметил артист.

На вопрос, действительно ли Ротару сейчас живет в Украине, Бобул заявил, что это его предположение.

"Нет, я не поддерживаю отношения, но думаю, что она здесь", – резюмировал он.

Артист не стал называть имена коллег, которые снимали на сцене в РФ штаны, но, вероятно, речь идет об украинском рэпере Потапе и его жене Насте Каменских. В 2014 году артистка на сцене в Москве помогла мужу спустить брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил тогда Потап.

ВИДЕО
Видео: Букви / YouTube
Контекст:

Ротару родилась в 1947 году в Украине. После 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов. 

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.

7 августа певица сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных. В декабре стало известно, что 28-летний внук артистки покинул Украину и живет за границей.

Теги: София Ротару, война России против Украины, Иво Бобул, Потап, Алексей Потапенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
Дмитрий ГОРДОН
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
Дмитрий ГОРДОН
  Осечкин: В тюремной больнице Саратова заключенным, которые, даже пройдя через страшные унижения, не подчинялись, глубоко вставляли швабры, разрывая внутренние органы
  Осечкин: В тюремной больнице Саратова заключенным, которые, даже пройдя через страшные унижения, не подчинялись, глубоко вставляли швабры, разрывая внутренние органы
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
"Слава Украине!" Роулинг один из первых постов в новом году посвятила украинцам
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
  Бобул о карьере Ротару в РФ: Она вне закона. Мало, кроме нее, ездили и снимали штаны на сцене, показывали зады?
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
Кот Степан во Львове встретился с украинским дизайнером Багинским
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
На фронте погиб режиссер монтажа Виктор Онисько
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Бывшая жена мэра Киева Кличко: 2022-й был для меня годом огромных потрясений и глубочайшей переоценки ценностей
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
Звезда Marvel Реннер находится в реанимации с травмами, которые получил во время снегопада
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Потрясающая", "Просто роскошно, красота". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
"Впервые в институте случайно попробовал. Отцу подарили, он не знал, что с ними делать". 41-летний Кулеба признался, что около 15 лет курит сигары
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
  Пенн, Джоли, Леттерман и другие. Семь мировых знаменитостей, которые приезжали в Украину после полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
Цукерберг показал, как сейчас выглядит его жена, которая вскоре в третий раз станет матерью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 