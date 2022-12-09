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09 декабря, 2022
 
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"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма

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Бобул о Кучме: Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь со своим народом
Бобул о Кучме: Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь – со своим народом
Фото: Суспільне Культура / Facebook

Украинский певец Иво Бобул признался, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину второй украинский президент Леонид Кучма, который является крестным его 16-летнего сына, предлагал им помощь. Об этом он рассказал в передаче ЖВЛ, которая 9 декабря вышла на канале TET.

"Каждый раз я говорил: "Отец, все нормально". Мне главное, чтобы он и [его жена] Людмила Николаевна были здоровы. Я их очень люблю, уважаю. Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь – со своим народом", – рассказал Бобул. 

Артист признался, что остался с семьей в Киеве, так как его об этом попросил сын Даниил.

"Было страшно, было слышно, как летают ракеты", – добавил певец.

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас Тереблечье) Черновицкой области. В 1980 году вышел на профессиональную эстраду в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Артист женат в четвертый раз. О личной жизни Бобул не рассказывает. Известно, что его жена работает психологом. Она младше Бобула на 12 лет. 

Теги: Леонид Кучма, дети, семья, Иво Бобул
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