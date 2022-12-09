"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма

"Каждый раз я говорил: "Отец, все нормально". Мне главное, чтобы он и [его жена] Людмила Николаевна были здоровы. Я их очень люблю, уважаю. Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь – со своим народом", – рассказал Бобул.
Артист признался, что остался с семьей в Киеве, так как его об этом попросил сын Даниил.
"Было страшно, было слышно, как летают ракеты", – добавил певец.
Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас Тереблечье) Черновицкой области. В 1980 году вышел на профессиональную эстраду в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.
В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.
Артист женат в четвертый раз. О личной жизни Бобул не рассказывает. Известно, что его жена работает психологом. Она младше Бобула на 12 лет.