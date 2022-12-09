"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма

Бобул о Кучме: Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь – со своим народом Фото: Суспільне Культура / Facebook

"Каждый раз я говорил: "Отец, все нормально". Мне главное, чтобы он и [его жена] Людмила Николаевна были здоровы. Я их очень люблю, уважаю. Я знаю, что человек мог выехать, но остался здесь – со своим народом", – рассказал Бобул.

Артист признался, что остался с семьей в Киеве, так как его об этом попросил сын Даниил.

"Было страшно, было слышно, как летают ракеты", – добавил певец.