"Пришлось делать". 68-летний Бобул перенес операцию

"В первый карантин мы все сидели дома, из-за чего я заработал себе тромбы и пришлось делать операцию. Дома ничем не занимался. Были очень депрессивные настроения, потому что когда в новостях показывают один негатив. Где тебе взять позитив?" – рассказал артист.

Контекст:

Бобул родился в 1953 году в селе Порубное (сейчас Тереблечье) Черновицкой области. В 1980 году вышел на профессиональную эстраду в составе Черновицкой филармонии "Черемош". Долгое время работал в Тернопольской филармонии. С 1990 года он стал популярным на всеукраинском уровне. В 1991-м Бобул вернулся в Черновцы и начал петь в дуэте с Лилией Сандулесой.

В начале 1998 года ему присвоили звание народного артиста Украины. Сейчас он преподает в Киевской академии эстрадно-циркового искусства.

Артист женат. Вместе с женой Натальей воспитывает 15-летнего сына Даниила. О личной жизни Бобул не рассказывает. Известно, что его жена работает психологом. Она младше Бобула на 12 лет.