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02 января, 2023
 
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"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео

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В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Фото: Олег Газманов / Facebook

Во время выступления на корпоративе российского певца Олега Газманова гости вечеринки попросили его публично выступить в поддержку Украины. Артист в ответ отвернулся, попросив дать ему отдохнуть. Соответствующее видео было записано на камеру телефона и растиражировано в сети.

Российский пропагандистский сайт 7days.ru отмечает, что Газманов выступал на корпоративе в Дубае (ОАЭ). В публикации отмечается, что артист "отказался отстаивать свою патриотическую позицию". 

"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили Газманова присутствовавшие.

"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся в другую сторону. 

"Животное-путинист Газманов на концерте в Дубае сдулся и не смог ничего сказать ни против, ни за войну. Но вернется в Москву и будет "самым патриотичным певцом", – прокомментировали реакцию артиста в сети.

"Ничего, отдохнет в одиночной камере в Гааге", – написали пользователи в Twitter.

Контекст:

Газманов неоднократно публично поддерживал нападение РФ на Украину, а также принимал участие в пропагандистских концертах. 

В марте 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Газманов.

В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теги: Дубай, ОАЭ, Олег Газманов, война России против Украины
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