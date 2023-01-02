"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео

Российский пропагандистский сайт 7days.ru отмечает, что Газманов выступал на корпоративе в Дубае (ОАЭ). В публикации отмечается, что артист "отказался отстаивать свою патриотическую позицию".
"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили Газманова присутствовавшие.
"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся в другую сторону.
"Животное-путинист Газманов на концерте в Дубае сдулся и не смог ничего сказать ни против, ни за войну. Но вернется в Москву и будет "самым патриотичным певцом", – прокомментировали реакцию артиста в сети.
Тварина-путініст газманов на концерті у Дубаї здувся і не зміг нічого сказати ні проти, ні за війну.— Z * y nied * wied * (@RomanKLGD) January 2, 2023
Але повернеться до москви і знову буде "найпатриотичнішим співаком".
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"Ничего, отдохнет в одиночной камере в Гааге", – написали пользователи в Twitter.
Газманову предъявили за его пропутинскую позицию прямо на НГ корпоративе в Дубае— * * (@slvfortwit) January 2, 2023
«Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?», - задали вопросы Газманову мужчины. На что он ответил: «Ребят, дайте отдохнуть». Ничего, отдохнет в одиночной камере в Гааге! pic.twitter.com/57RwVtyZTf
Газманов неоднократно публично поддерживал нападение РФ на Украину, а также принимал участие в пропагандистских концертах.
В марте 2021 года крымская прокуратура начала уголовное производство в отношении 23 российских артистов, участвовавших в концерте на Керченском мосту в 2018 году. Среди них был и Газманов.
В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.