"Путинист сдулся", Отдохнет в камере в Гааге". Газманова за границей попросили высказаться против войны в Украине и записали ответ на видео

В марте 2022 года один из районных судов в Украине принял определение о задержании Газманова за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Фото: Олег Газманов / Facebook

Российский пропагандистский сайт 7days.ru отмечает, что Газманов выступал на корпоративе в Дубае (ОАЭ). В публикации отмечается, что артист "отказался отстаивать свою патриотическую позицию".

"Скажи, что ты за Украину. Скажи: "Я не за войну". "Я против войны!" – скажи", – попросили Газманова присутствовавшие.

"Ребят, дайте отдохнуть!" – в ответ заявил Газманов и отвернулся в другую сторону.

"Животное-путинист Газманов на концерте в Дубае сдулся и не смог ничего сказать ни против, ни за войну. Но вернется в Москву и будет "самым патриотичным певцом", – прокомментировали реакцию артиста в сети.

Тварина-путініст газманов на концерті у Дубаї здувся і не зміг нічого сказати ні проти, ні за війну.



Але повернеться до москви і знову буде "найпатриотичнішим співаком".



Подписаться | @uanovo * pic.twitter.com/mHlaQem96N — Z * y nied * wied * (@RomanKLGD) January 2, 2023

"Ничего, отдохнет в одиночной камере в Гааге", – написали пользователи в Twitter.

Газманову предъявили за его пропутинскую позицию прямо на НГ корпоративе в Дубае

«Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?», - задали вопросы Газманову мужчины. На что он ответил: «Ребят, дайте отдохнуть». Ничего, отдохнет в одиночной камере в Гааге! pic.twitter.com/57RwVtyZTf — * * (@slvfortwit) January 2, 2023