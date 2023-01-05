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Данилов об инициативе РФ о "рождественском перемирие": Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи

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Данилов назвал "лицемерием" инициативу РФ о введении режима прекращения огня 6 7 января в войне против Украины
Данилов назвал "лицемерием" инициативу РФ о введении режима прекращения огня 6–7 января в войне против Украины
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Инициатива России о введении "рождественского перемирия" в войне против Украины является "ложью и лицемерием".

Об этом 5 января в Twitter заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Российский президент Владимир Путин сегодня поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

В соответствии с поручением Путина, указание ввести режим прекращения огня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечается в Telegram оборонного ведомства России.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", – написал Данилов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2022 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины (ОПУ) ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

"Временное перемирие" у России начнется тогда, когда она покинет оккупированные территории Украины, отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Теги: Россия, Украина, Рождество, СНБО, праздники, агрессия, перемирие, пленные, роддом, прекращение огня, обстрелы, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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