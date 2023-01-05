"Лицемерие оставьте себе". В Офисе президента заявили, что "временное перемирие" у России начнется тогда, когда она покинет оккупированные территории

Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия, отметил Подоляк Фото: president.gov.ua

Соответствующий пост 5 января в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российский президент Владимир Путин сегодня поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

В соответствии с поручением Путина, указание ввести режим прекращения огня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечается в Telegram оборонного ведомства России.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории, – написал Подоляк. – Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023