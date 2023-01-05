"Лицемерие оставьте себе". В Офисе президента заявили, что "временное перемирие" у России начнется тогда, когда она покинет оккупированные территории

Соответствующий пост 5 января в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Российский президент Владимир Путин сегодня поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
В соответствии с поручением Путина, указание ввести режим прекращения огня дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, отмечается в Telegram оборонного ведомства России.
"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории, – написал Подоляк. – Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".
Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023
Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі…
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.
В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2022 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.