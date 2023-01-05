Эрдоган сказал Путину, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий. Тот в ответ заявил о "новых территориальных реалиях"

В Управлении по связям Администрации президента Турции агентству сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию".

Как пишет Anadolu, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

"Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны "односторонним прекращением боевых действий" и "справедливым урегулированием разногласий", пишет Anadolu.

Официальный сайт Кремля обнародовал сообщение о разговоре президентов. В нем сообщается, что Путин вновь подтвердил открытость России к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

3 января Anadolu проинформировало, что 4 января Эрдоган проведет переговоры с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информации о разговоре Эрдогана и Зеленского на момент публикации новости нет.