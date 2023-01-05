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Эрдоган сказал Путину, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий. Тот в ответ заявил о "новых территориальных реалиях"

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Эрдоган обсудил с Путиным Украину и Сирию
Эрдоган обсудил с Путиным Украину и Сирию
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 5 января государственное турецкое агентство Anadolu.

В Управлении по связям Администрации президента Турции агентству сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию".

Как пишет Anadolu, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

"Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.

Эрдоган подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны "односторонним прекращением боевых действий" и "справедливым урегулированием разногласий", пишет Anadolu.

Официальный сайт Кремля обнародовал сообщение о разговоре президентов. В нем сообщается, что Путин вновь подтвердил открытость России к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

3 января Anadolu проинформировало, что 4 января Эрдоган проведет переговоры с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информации о разговоре Эрдогана и Зеленского на момент публикации новости нет.

Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским. Последний раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общения с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.

Российские власти уже не в первый раз артикулируют, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Кремль, переговоры, аннексия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты, зерно
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