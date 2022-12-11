К Эрдогану приезжал глава "Газпрома", они встречались за закрытыми дверями

Встреча состоялась в резиденции "Вахтеддин" в Стамбуле.

"Переговоры прошли за закрытыми дверями", – отметило турецкое агентство Anadolu.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла 19 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время Турция не присоединилась к санкциям, а, напротив, договорилась с Россией о создании международного газового хаба, сообщил Эрдоган 19 октября. "Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет", – сказал он.

Турция также согласилась частично платить России за газ в рублях.