Турция частично начала платить России за газ в рублях

В ближайшие месяцы доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится, отметил Донмез в эфире канала TRT Haber.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что к концу этого года Анкара разработает дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.