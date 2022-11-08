Турция частично начала платить России за газ в рублях

В ближайшие месяцы доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится, отметил Донмез в эфире канала TRT Haber.
Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что к концу этого года Анкара разработает дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.