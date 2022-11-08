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Турция частично начала платить России за газ в рублях

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Фатих Донмез рассказал о покупке Турцией газа у РФ
Фатих Донмез рассказал о покупке Турцией газа у РФ
Фото: EPA

Турция начала частично платить России за природный газ в рублях, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез 8 ноября. Об этом сообщает Reuters.

В ближайшие месяцы доля платежей в местной валюте в торговле энергоносителями с Россией увеличится, отметил Донмез в эфире канала TRT Haber.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что к концу этого года Анкара разработает дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. "Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

Теги: Россия, Турция, газ, рубль
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