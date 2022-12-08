Путин предложил Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз". В Ташкенте заявили: преследуют национальные интересы

По мнению СМИ, во время встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в конце ноября, российский президент предложил Казахстану создать "тройственный газовый союз". Позже провели телефонный разговор Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напомнила "Газета".

Агентство EADaily отметило, что из-за холодов Узбекистану не хватает газа и по стране прокатились веерные отключения электроэнергии. Позже появились слухи, что дефицит создают искусственно, чтобы склонить к союзу с РФ.

Министр энергетики Узбекистана во время обращения 6 декабря подчеркнул, Узбекистан ведет переговоры, чтобы импортировать газ у соседей, но в рамках коммерческого контракта, а не через "какой-то альянс или союз".

"Нужно отметить, что [дефицит энергоресурсов] не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния, а также доходов людей, из-за чего резко растут потребность и спрос на энергоресурсы. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объемах", – сказал он.

Министр заявил: Узбекистан ведет переговоры исходя "из национальных интересов".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 30 ноября заявлял, что "газовый союз" еще рано обсуждать, сообщало Tengrinews. Он отметил: "Принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что он не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций".