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Путин предложил Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз". В Ташкенте заявили: преследуют национальные интересы

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Узбекистан ведет переговоры о газе исходя "из национальных интересов", заявил министр энергетики
Узбекистан ведет переговоры о газе исходя "из национальных интересов", заявил министр энергетики
Фото: depositphotos.com

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 6 декабря прокомментировал предположения о том, что в Узбекистане якобы создается искусственный дефицит энергоресурсов, чтобы склонить страну к участию в "тройственном газовом союзе" с Россией и Казахстаном. Его видеообращение опубликовала узбекская "Газета".

По мнению СМИ, во время встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в конце ноября, российский президент предложил Казахстану  создать "тройственный газовый союз". Позже провели телефонный разговор Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напомнила "Газета"

Агентство EADaily отметило, что из-за холодов Узбекистану не хватает газа и по стране прокатились веерные отключения электроэнергии. Позже появились слухи, что дефицит создают искусственно, чтобы склонить к союзу с РФ.

Министр энергетики Узбекистана во время обращения 6 декабря подчеркнул, Узбекистан ведет переговоры, чтобы импортировать газ у соседей, но в рамках коммерческого контракта, а не через "какой-то альянс или союз". 

"Нужно отметить, что [дефицит энергоресурсов] не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния, а также доходов людей, из-за чего резко растут потребность и спрос на энергоресурсы. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объемах", – сказал он.

Министр заявил: Узбекистан ведет переговоры исходя "из национальных интересов". 

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 30 ноября заявлял, что "газовый союз" еще рано обсуждать, сообщало Tengrinews. Он отметил: "Принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что он не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций".

Контекст:

После вторжения в Украину Россия поэтапно сократил транспортировку газа в Евросоюз по газопроводу "Северный поток"На фоне снижения поставок газа в Европу Россия пытается переориентироваться на другие рынки.

По территории РФ, Узбекистана и Казахстана проходит трансконтинентальная система газопроводов Средняя Азия – Центр. Построенная во времена СССР, она предназначалась для поставок газа из Туркмении в Россию, информирует EADaily. 

Узбекистан частично зависит от иностранного газа. На газовые ТЭС Узбекистана приходится выработка 80−90% электроэнергии. Поэтому нехватка газа сразу привела к перебоям. Как отметило агентство Reuters в стране производится около 52 млрд м³ природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд м³, а экспорт – 2,7 млрд м³.

Агентство подчеркнуло, что "холодное" отношение Узбекистана к российскому предложению отражает "возрастающие трудности" Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам.

Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, Узбекистан, Северный поток, Шавкат Мирзиеев, российский газ, Касым-Жомарт Токаев
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