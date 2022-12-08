Путин предложил Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз". В Ташкенте заявили: преследуют национальные интересы

По мнению СМИ, во время встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в конце ноября, российский президент предложил Казахстану создать "тройственный газовый союз". Позже провели телефонный разговор Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, напомнила "Газета".
Агентство EADaily отметило, что из-за холодов Узбекистану не хватает газа и по стране прокатились веерные отключения электроэнергии. Позже появились слухи, что дефицит создают искусственно, чтобы склонить к союзу с РФ.
Министр энергетики Узбекистана во время обращения 6 декабря подчеркнул, Узбекистан ведет переговоры, чтобы импортировать газ у соседей, но в рамках коммерческого контракта, а не через "какой-то альянс или союз".
"Нужно отметить, что [дефицит энергоресурсов] не связан с внешними факторами. Это связано с ростом внутреннего потребления, ростом экономики, ростом численности населения и благосостояния, а также доходов людей, из-за чего резко растут потребность и спрос на энергоресурсы. Нужно отметить, что это наша вина, что мы не можем покрывать эту потребность на достаточном уровне и в достаточных объемах", – сказал он.
Министр заявил: Узбекистан ведет переговоры исходя "из национальных интересов".
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 30 ноября заявлял, что "газовый союз" еще рано обсуждать, сообщало Tengrinews. Он отметил: "Принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что он не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций".
После вторжения в Украину Россия поэтапно сократил транспортировку газа в Евросоюз по газопроводу "Северный поток". На фоне снижения поставок газа в Европу Россия пытается переориентироваться на другие рынки.
По территории РФ, Узбекистана и Казахстана проходит трансконтинентальная система газопроводов Средняя Азия – Центр. Построенная во времена СССР, она предназначалась для поставок газа из Туркмении в Россию, информирует EADaily.
Узбекистан частично зависит от иностранного газа. На газовые ТЭС Узбекистана приходится выработка 80−90% электроэнергии. Поэтому нехватка газа сразу привела к перебоям. Как отметило агентство Reuters, в стране производится около 52 млрд м³ природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд м³, а экспорт – 2,7 млрд м³.
Агентство подчеркнуло, что "холодное" отношение Узбекистана к российскому предложению отражает "возрастающие трудности" Москвы в навязывании своей воли другим бывшим советским республикам.