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В Турции анонсировали очередной разговор Эрдогана с Путиным и Зеленским

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Президентам РФ и Украины Эрдоган собирается звонить 4 января
Президентам РФ и Украины Эрдоган собирается звонить 4 января
Фото: ЕРА

4 января президент Турции Реджеп Эрдоган проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом 3 января проинформировало в Twitter государственное турецкое агентство Anadolu.

"Президент Турции Эрдоган проведет телефонный разговор с российским и украинским коллегами в среду, сообщил пресс-секретарь президента [Турции Ибрагим] Калын", – говорится в сообщении.

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским. Последний раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а в общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из воюющей с РФ Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, телефоны, переговоры, Владимир Зеленский, президент, анонс
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