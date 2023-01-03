В Турции анонсировали очередной разговор Эрдогана с Путиным и Зеленским

"Президент Турции Эрдоган проведет телефонный разговор с российским и украинским коллегами в среду, сообщил пресс-секретарь президента [Турции Ибрагим] Калын", – говорится в сообщении.

#URGENT Turkish President Erdogan to talk to Russian, Ukrainian counterparts over phone on Wednesday, presidential spokesman Kalin says pic.twitter.com/woVWZRa4fv — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 3, 2023

Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским. Последний раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а в общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из воюющей с РФ Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.