44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа – Эрдоган

По его словам, 44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа, 14% – страны Африки.
Куда отправились еще 26% украинского продовольствия, не уточняется.
"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году и добилась ввода в эксплуатацию черноморского "зернового коридора", – цитирует Эрдогана агентство.
Президент Турции также утверждает, что его страна "намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в нуждающиеся страны Африки".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.
По данным Министерства инфраструктуры Украины на 20 декабря, с 1 августа из морских портов Украины в рамках "зерновой сделки" вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.