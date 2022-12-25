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44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа – Эрдоган

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Экспорт зерна из Украины организован при посредничестве Турции
Экспорт зерна из Украины организован при посредничестве Турции
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках "зернового соглашения" о вывозе из морских портов Украины украинского продовольствия Турция получила 16%. Об этом 25 декабря заявил на встрече с молодежью президент Турции Реджеп Эрдоган, информирует государственное агентство "Анадолу".

По его словам, 44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа, 14% – страны Африки.

Куда отправились еще 26% украинского продовольствия, не уточняется.

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году и добилась ввода в эксплуатацию черноморского "зернового коридора", – цитирует Эрдогана агентство.

Президент Турции также утверждает, что его страна "намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в нуждающиеся страны Африки".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

По данным Министерства инфраструктуры Украины на 20 декабря, с 1 августа из морских портов Украины в рамках "зерновой сделки" вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Африка, экспорт, Европа, судно, соглашение, зерно
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