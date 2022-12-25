44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа – Эрдоган

По его словам, 44% экспортируемого из Украины зерна получила Европа, 14% – страны Африки.

Куда отправились еще 26% украинского продовольствия, не уточняется.

"К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году и добилась ввода в эксплуатацию черноморского "зернового коридора", – цитирует Эрдогана агентство.

Президент Турции также утверждает, что его страна "намерена производить муку из российского зерна для отправки в координации с Россией и ООН в нуждающиеся страны Африки".