В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов уже экспортировали 14 млн тонн агропродукции

"Зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. За двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии. В их числе балкер Star Emerald с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 734 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 166 тыс. тонн агропродукции, добавили в министерстве.

Также в Босфоре 92 судна ожидают инспекционной проверки.

"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц", – сообщили в министерстве.