В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов уже экспортировали 14 млн тонн агропродукции

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. За двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии. В их числе балкер Star Emerald с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 734 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.
По "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 166 тыс. тонн агропродукции, добавили в министерстве.
Также в Босфоре 92 судна ожидают инспекционной проверки.
"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц", – сообщили в министерстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.