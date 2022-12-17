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В рамках "зерновой инициативы" из украинских портов уже экспортировали 14 млн тонн агропродукции

"Зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года
"Зерновое соглашение" было подписано в июле 2022 года
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В рамках черноморской "зерновой инициативы" из украинских портов уже отправили 14 млн тонн агропродукции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины 17 декабря в Facebook.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышло 558 судов, которые экспортировали 14 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. За двое суток из портов Большой Одессы вышли четыре судна со 145 тыс. тонн пшеницы для Азии. В их числе балкер Star Emerald с 71 тыс. тонн пшеницы для Индонезии. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 734 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

По "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 166 тыс. тонн агропродукции, добавили в министерстве.

Также в Босфоре 92 судна ожидают инспекционной проверки.

"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только три на текущие сутки. Такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц", – сообщили в министерстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0RPtH6g2qrBuqM3qt4QGjphvPKk5UA2J2sGxqJtJGQVikLfJ2FSdM5uFrmA2oNe9rl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Министерство инфраструктуры, война России против Украины, морские порты Украины, зерно
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