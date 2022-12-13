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Из морских портов Украины вышли еще восемь судов с продовольствием – Мининфраструктуры

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С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, отметили в министерстве
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, отметили в министерстве
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках соглашения о продовольствии из украинских морских портов Пивденный, Черноморск и Одесса (Большая Одесса) вышли еще восемь судов. Об этом Министерство инфраструктуры Украины проинформировало в Fаcebook 13 декабря.

"Из портов Большой Одессы вышли восемь судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 690 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что с 1 августа из украинских морских портов вышли 550 судов, они экспортировали 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid026e3GLW27jLuyotBVfeAnYxBkUC7qSfkrq9FmKbR987QNGkCqBxYm46cJDnpqsYK7l

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, Африка, Министерство инфраструктуры, экспорт, голод, Европа, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, зерно
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