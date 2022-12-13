Из морских портов Украины вышли еще восемь судов с продовольствием – Мининфраструктуры

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, отметили в министерстве Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

"Из портов Большой Одессы вышли восемь судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. В портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружают 690 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что с 1 августа из украинских морских портов вышли 550 судов, они экспортировали 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.