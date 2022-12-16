В 2023 году посевные площади под зерновыми в Украине сократятся на 45%, а валовой сбор – на 60% – аграрии

По состоянию на декабрь из 28,4 млн га всех посевных площадей, которые были в обработке в 2021 году в Украине, на неоккупированной территории находится 24,6 млн га (86% всей территории). Из них 3,8 млн га невозможно засеять из-за близости к линии фронта и остатков снарядов.

Уже прошла посевная озимых культур и наблюдается значительное сокращение посевных площадей. Засеяно 3,8 млн га озимых зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины.

Среди причин такого сокращения аграрии называют ограниченную экспортную возможность, дорогую логистику и, как следствие, существенную разницу в ценах по регионам. Регионы, находящиеся близко к морским портам и границам с ЕС, имеют более высокую цену на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с регионами на севере и востоке нашей страны.

Так, в Закарпатье цена 1 тонны кукурузы с НДС – 6800 грн, а в Сумской области – 4900 грн. Однако даже в западных областях цена является убыточной. Поэтому близость к границе с ЕС и работающих портов определяет способность соответствующих областей к продолжению производства зерна.

Учитывая значительную долю логистики в цене зерновых культур в этом году, будет наблюдаться уменьшение посевов под зерновыми культурами с одновременным увеличением посевов под масличными культурами, прогнозируют аграрии.

Цена на масличные в два раза превышает цены на зерновые культуры на мировом рынке. Поэтому по предварительным оценкам, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года. При этом посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 млн га, что на 32% превышает показатель 2022 года и на 9% больше показателя 2021 года. Это впервые посевные площади под масличными культурами будут больше, чем под зерновыми.

Инфографика: ucab.ua

Учитывая снижение внесения удобрений на 50–60%, значительные неубранные площади кукурузы в полях, недостаток финансирования и необходимость существенной экономии, ожидаемая урожайность снизится в зависимости от региона и культуры на 10–30% по сравнению со средней урожайностью прошлых лет.

В итоге прогнозируемый вал зерна в 2023 году может составить 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя 2022 года и на 60% меньше показателя 2021 года. Относительно масличных культур, то ожидается валовой сбор 19,3 млн тонн, что на 13% больше показателя 2022 года и на 15% меньше показателя 2021 года.

В ассоциации сделали вывод, что экспортный потенциал зерновых и масличных культур в 2023/24 маркетинговых годах будет около 35 млн тонн, или 3 млн тонн в месяц. Для сравнения: в 2021/22 маркетинговых годах экспортный потенциал был на уровне 85 млн тонн зерновых и масличных, или 7 млн тонн в месяц.