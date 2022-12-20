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Из Украины вышли еще четыре судна с продовольствием, в Кению отправили пшеницу – Мининфраструктуры

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В Кению отправилось судно Ince Atlantic
В Кению отправилось судно Ince Atlantic
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках соглашения о продовольствии из украинских морских портов Пивденный, Черноморск и Одесса (Большая Одесса) вышли еще четыре судна. Об этом Министерство инфраструктуры Украины проинформировало 20 декабря в Fаcebook.

"Из портов Большой Одессы вышли четыре судна с 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ince Atlantic с 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в Кению пшеницу отправят и в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, суть которой – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам.

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов. На них загружают 1 млн. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются два судна под загрузку 63 тыс. тонн", – объяснили в ведомстве.

По его данным, на 19 декабря в проливе Босфор проведения инспекции ожидали 80 судов.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – подытожили в Мининфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0iqPawVJjveSagUGv9TCB9vSgrEZVzA6UCkF8NZBhtaFzuFbUPnR8YLyqhWZktTLCl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, Африка, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, пшеница, Черноморск, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, зерно
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