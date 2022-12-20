Из Украины вышли еще четыре судна с продовольствием, в Кению отправили пшеницу – Мининфраструктуры

"Из портов Большой Одессы вышли четыре судна с 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ince Atlantic с 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны", – говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что в Кению пшеницу отправят и в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, суть которой – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам.
"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов. На них загружают 1 млн. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются два судна под загрузку 63 тыс. тонн", – объяснили в ведомстве.
По его данным, на 19 декабря в проливе Босфор проведения инспекции ожидали 80 судов.
"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – подытожили в Мининфраструктуры Украины.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.