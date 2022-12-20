Из Украины вышли еще четыре судна с продовольствием, в Кению отправили пшеницу – Мининфраструктуры

"Из портов Большой Одессы вышли четыре судна с 129 тыс. тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. Среди них балкер Ince Atlantic с 44 тыс. тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в Кению пшеницу отправят и в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine, суть которой – прямая закупка странами – участницами проекта агропродукции у украинских производителей и передача ее находящимся на грани голода странам.

"Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 27 судов. На них загружают 1 млн. тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются два судна под загрузку 63 тыс. тонн", – объяснили в ведомстве.

По его данным, на 19 декабря в проливе Босфор проведения инспекции ожидали 80 судов.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – подытожили в Мининфраструктуры Украины.