Из Украины вышли четыре судна с продовольствием, в Индию отправили масло – Мининфраструктуры

"Из портов "Большой Одессы" вышли четыре судна с 149,3 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Среди них – балкер Sugar со 37,5 тыс. тонн масла для Индии", – говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что в портах "под обработкой" находятся 20 судов, их загружают 613,2 тыс. тонн украинской агропродукции.
"По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку 162,4 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", – объяснили в ведомстве.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.