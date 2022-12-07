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Из Украины вышли четыре судна с продовольствием, в Индию отправили масло – Мининфраструктуры

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С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, отметили в министерстве
С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, отметили в министерстве
Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

В рамках соглашения о продовольствии из украинских морских портов Пивденный, Черноморск и Одесса ("Большая Одесса") вышли еще четыре судна. Об этом Министерство инфраструктуры Украины проинформировало в Fаcebook 7 декабря.

"Из портов "Большой Одессы" вышли четыре судна с 149,3 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Среди них – балкер Sugar со 37,5 тыс. тонн масла для Индии", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в портах "под обработкой" находятся 20 судов, их загружают 613,2 тыс. тонн украинской агропродукции.

"По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку 162,4 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0YwGNaJRv3zNCELnpg1tAv8VW88rm3QG1rDURBxVzycSSxWFUhXpm2cbxxxJA78zXl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, Мининфраструктуры, Министерство инфраструктуры Украины, порт, зерно
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