Из Украины вышли четыре судна с продовольствием, в Индию отправили масло – Мининфраструктуры

С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, отметили в министерстве Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

"Из портов "Большой Одессы" вышли четыре судна с 149,3 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Среди них – балкер Sugar со 37,5 тыс. тонн масла для Индии", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что в портах "под обработкой" находятся 20 судов, их загружают 613,2 тыс. тонн украинской агропродукции.

"По "зерновому коридору" движутся три судна под загрузку 162,4 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы", – объяснили в ведомстве.