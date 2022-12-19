За двое суток из портов Украины вышло семь судов со 182 тыс. тонн агропродукции, почти 1 млн тонн загружается на еще 24 судна – Мининфраструктуры

Об этом 19 декабря сообщается в Facebook Мининфраструктуры.
Отмечается, что из портов вышли, в частности, танкеры Bosphorus Asia и Princess Manissa с 51 тыс. тонн кукурузы для Туниса и Ливии.
"В портах Большой Одессы под обработкой 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинской агропродукции, – говорится в сообщении. – По "зерновому коридору" двигаются пять судов под загрузку 104,4 тыс. тонн агропродукции".
Всего с 1 августа из портов Украины вышлj 565 судов, которые экспортировали 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, подчеркнули в Мининфраструктуры.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.