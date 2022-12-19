За двое суток из портов Украины вышло семь судов со 182 тыс. тонн агропродукции, почти 1 млн тонн загружается на еще 24 судна – Мининфраструктуры

C 1 августа в рамках "зерновой инициативы" из портов Украины вышло 565 судов, отметили в Мининфраструктуры Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Об этом 19 декабря сообщается в Facebook Мининфраструктуры.

Отмечается, что из портов вышли, в частности, танкеры Bosphorus Asia и Princess Manissa с 51 тыс. тонн кукурузы для Туниса и Ливии.

"В портах Большой Одессы под обработкой 24 судна. На них загружается 973 тыс. тонн украинской агропродукции, – говорится в сообщении. – По "зерновому коридору" двигаются пять судов под загрузку 104,4 тыс. тонн агропродукции".

Всего с 1 августа из портов Украины вышлj 565 судов, которые экспортировали 14,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, подчеркнули в Мининфраструктуры.