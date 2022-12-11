Украина продолжит работу "зернового коридора", несмотря на проблемы с электроснабжением – Минагрополитики

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" в мире снизились цены на продовольствие, заявляют в ООН Фото: ЕРА

По его словам, Одесский порт обесточен и пока не подключен к генераторам, но зерновые трейдеры продолжают отгрузку зерна через порты Черноморск и Пивденный.

"Проблемы есть, но об остановке отгрузки зерна ни один из трейдеров не говорит. Порты используют альтернативные источники энергии. Черноморский порт работает примерно на 80% своей пропускной способности”, – сообщил Сольский.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества.

В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.