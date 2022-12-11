Украина продолжит работу "зернового коридора", несмотря на проблемы с электроснабжением – Минагрополитики

По его словам, Одесский порт обесточен и пока не подключен к генераторам, но зерновые трейдеры продолжают отгрузку зерна через порты Черноморск и Пивденный.
"Проблемы есть, но об остановке отгрузки зерна ни один из трейдеров не говорит. Порты используют альтернативные источники энергии. Черноморский порт работает примерно на 80% своей пропускной способности”, – сообщил Сольский.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества.
В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.