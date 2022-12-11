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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина продолжит работу "зернового коридора", несмотря на проблемы с электроснабжением – Минагрополитики

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Благодаря черноморской "зерновой инициативе" в мире снизились цены на продовольствие, заявляют в ООН
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" в мире снизились цены на продовольствие, заявляют в ООН
Фото: ЕРА

Проблемы с обеспечением электроэнергией в Одесской области, вызванные массированными атаками России, не приведут к остановке экспорта продовольствия по "зерновому соглашению". Об этом 11 декабря заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, сообщает Reuters.

По его словам, Одесский порт обесточен и пока не подключен к генераторам, но зерновые трейдеры продолжают отгрузку зерна через порты Черноморск и Пивденный.

"Проблемы есть, но об остановке отгрузки зерна ни один из трейдеров не говорит. Порты используют альтернативные источники энергии. Черноморский порт работает примерно на 80% своей пропускной способности”,  – сообщил Сольский.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества.

В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Теги: экспорт, Одесская область, Министерство агропромышленного развития, война России против Украины, Южный, Черноморск, морские порты Украины, зерно
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