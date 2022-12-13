"Конечно же, ударит". Эрдоган допустил, что турецкая баллистическая ракета может достичь столицы Греции

Такой сценарий 11 декабря в ходе выступления в Самсуне допустил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует Politico.

Эрдоган отметил, что Турция начала производить баллистические ракеты Tayfun малой дальности.

По словам президента Турции, это "пугает греков" – "когда вы говорите Tayfun, греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам".

"Конечно же, ударит", продолжил Эрдоган.

Обращаясь к властям Греции, он добавил, что "если вы не будете сохранять спокойствие, если вы попытаетесь купить что-то (вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем".

Она "должна что-то делать", резюмировал Эрдоган.

Как указывает Politico, баллистическая ракета Tayfun во время испытания в октябре над Черным морем поразила цель на расстоянии около 560 км.

В июне Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом" из-за милитаризации островов в Эгейском море.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 10 июня обвинил Грецию в проведении милитаризации ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих мирных соглашений между странами.