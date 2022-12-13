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"Конечно же, ударит". Эрдоган допустил, что турецкая баллистическая ракета может достичь столицы Греции

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В июне Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом" из-за милитаризации островов в Эгейском море
В июне Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом" из-за милитаризации островов в Эгейском море
Фото: tccb.gov.tr

Турецкая баллистическая ракета может прилететь в столицу Греции Афины.

Такой сценарий 11 декабря в ходе выступления в Самсуне допустил президент Турции Реджеп Эрдоган, его цитирует Politico.

Эрдоган отметил, что Турция начала производить баллистические ракеты Tayfun малой дальности.

По словам президента Турции, это "пугает греков" – "когда вы говорите Tayfun, греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам".

"Конечно же, ударит", продолжил Эрдоган.

Обращаясь к властям Греции, он добавил, что "если вы не будете сохранять спокойствие, если вы попытаетесь купить что-то (вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет сторонним наблюдателем".

Она "должна что-то делать", резюмировал Эрдоган.

Как указывает Politico, баллистическая ракета Tayfun во время испытания в октябре над Черным морем поразила цель на расстоянии около 560 км.

В июне Эрдоган пригрозил Греции "трагическим концом" из-за милитаризации островов в Эгейском море.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 10 июня обвинил Грецию в проведении милитаризации ряда островов в Эгейском море в нарушение существующих мирных соглашений между странами.

Контекст:

Греко-турецкий территориальный спор вокруг островов Средиземноморья продолжается много лет, но сейчас он обострился вокруг прав на бурение нефтяных и газовых скважин, пишет AP. В 2020 году Турция активизировала разведку в этом регионе. Греция в ответ на энергетический кризис, усугубленный войной в Украине, также усилила поиск и разработку месторождений углеводородов вдоль своего западного побережья.

В конце мая 2022 года постоянный представитель Греции в ООН Мария Теофили обратилась с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявила, что Турция угрожает суверенитету Греции над островами в Эгейском море и "проводит враждебную политику, которая дестабилизирует регион".

"Греция призывает Турцию прекратить ставить под сомнение ее суверенитет над принадлежащими ей островами в Эгейском море и воздерживаться от угроз Греции войной", –  говорится в письме Теофили. "Очень угрожающие действия" Турции включают неоднократные облеты греческой территории истребителями в нарушение международного права, сказано в документе.

Как информирует греческое издание SEPE, письмо поступило после нескольких полетов военных истребителей над населенными греческими островами в Эгейском море, совершенных Анкарой в последние две недели. Кроме того, Греция зафиксировала турецкое разведывательное судно в водах между островами Айос-Эфстратиос, Лимнос, Хиос и Лесбос.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Греция, вооружение, угрозы, Афины, ракеты, президент, остров, баллистическая ракета, соглашение
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