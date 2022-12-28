"Пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии России – позор, поражение и развал". Данилов ответил на заявление Пескова о "реалиях"

Данилов, как и Песков, считает что в процессе мирного урегулирования между Украиной и РФ следует учитывать "реалии". Но не те, о которых заявляют в Кремле Фото: rnbo.gov.ua

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал", – написал секретарь СНБО.

Без учета этих реалий никакого "мирного плана" не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", добавил Данилов.

Без урахування цих реалій ніякий «мирний план» не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

28 декабря Песков заявил, что "не может существовать никакой мирный план Украины", который "не учитывает сегодняшних реалий", то есть, по его уточнению, "вхождения" в состав России "новых регионов".

"Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", – утверждает спикер Путина.

Песков уже не в первый раз артикулирует, что Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это Пескову и Путину следует принять новую реальность в виде российских военных поражений и уничтоженной армии РФ.