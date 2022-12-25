В Офисе президента Украины озвучили "рождественскую логику" завершения войны России против Украины

"Ускорение снабжения оружия Украине = приближение конца войны (проигрыша РФ) = уменьшение влияния РФ на терроризм = сокращение снабжения ru-оружия агрессивным режимам (не только Су-35 Ирану) = возвращение цивилизации к международному праву = жизнь в свободных безопасных условиях", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".