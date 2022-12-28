В Кремле заявили, что Россию не устроит украинский мирный план, если в нем не будут учтены "сегодняшние реалии"

Песков подчеркнул, что Украина пока еще не представила свой мирный план, поэтому говорить о нем преждевременно.
Он считает, что "не может существовать никакой мирный план Украины", который "не учитывает сегодняшних реалий" –то есть "вхождения" в состав России "новых регионов".
"Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", – утверждает спикер Путина.
Песков уже не в первый раз заявляет, что Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.
В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это Пескову и Путину следует принять новую реальность в виде российских военных поражений и уничтоженной армии РФ.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря, кроме прочего, обсуждал украинскую формулу мира по прекращению войны с РФ, рассказала The Wall Street Journal. Сообщалось, что Украина намерена представить свой мирный план ближе к годовщине вторжения России, т.е. к концу февраля 2023 года.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".