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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили, что Россию не устроит украинский мирный план, если в нем не будут учтены "сегодняшние реалии"

Песков заранее отверг украинский мирный план, если он не будет соответствовать неким российским условиям
Песков заранее отверг украинский мирный план, если он не будет соответствовать неким российским условиям
Фото: EPA

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает украинские мирные инициативы по урегулированию, если Украина не согласится признать незаконное "присоединение" к РФ части временно оккупированных украинских территорий. Об этом пишет 28 декабря российское информагентство РБК.

Песков подчеркнул, что Украина пока еще не представила свой мирный план, поэтому говорить о нем преждевременно.

Он считает, что "не может существовать никакой мирный план Украины", который "не учитывает сегодняшних реалий" –то есть "вхождения" в состав России "новых регионов".

"Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", – утверждает спикер Путина.

Песков уже не в первый раз заявляет, что Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это Пескову и Путину следует принять новую реальность в виде российских военных поражений и уничтоженной армии РФ.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Зеленский во время визита в Вашингтон 21 декабря, кроме прочего, обсуждал украинскую формулу мира по прекращению войны с РФ, рассказала The Wall Street Journal. Сообщалось, что Украина намерена представить свой мирный план ближе к годовщине вторжения России, т.е. к концу февраля 2023 года.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.


25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, аннексия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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