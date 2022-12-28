В Кремле заявили, что Россию не устроит украинский мирный план, если в нем не будут учтены "сегодняшние реалии"

Песков заранее отверг украинский мирный план, если он не будет соответствовать неким российским условиям Фото: EPA

Песков подчеркнул, что Украина пока еще не представила свой мирный план, поэтому говорить о нем преждевременно.

Он считает, что "не может существовать никакой мирный план Украины", который "не учитывает сегодняшних реалий" –то есть "вхождения" в состав России "новых регионов".

"Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть "мирным", – утверждает спикер Путина.

Песков уже не в первый раз заявляет, что Украина должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" Песков называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

В ответ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что это Пескову и Путину следует принять новую реальность в виде российских военных поражений и уничтоженной армии РФ.