Гордон: Чего Украине ждать в 2023 году? Победы. А за святое желание, чтобы Моль сдохла, пьют каждый день миллионы людей

"Краткость – сестра таланта. Поэтому я отвечу одним словом, чего Украине ждать в 2023 году, – победы. Я совершенно уверен, что миллионы, десятки миллионов украинцев, и не только украинцев, во всем мире, поднимая бокал шампанского в новогоднюю ночь, загадают только одно слово: победа. Потому что счастье, которое мы друг другу желаем в Новый год, для нас – это победа. Здоровье для нас – это победа. Все самое хорошее для нас – это победа. Для нас все начинается с победы. Любовь – это победа. Все – победа! Главное слово 2023 года, главное слово в жизни каждого украинца и каждого нормального человека. Поэтому победа – это самое главное, что у нас есть, о чем мы думаем каждый день по многу раз и что мы приближаем", – сказал журналист.

Один из зрителей добавил, что в новогоднюю ночь многие поднимут тост за то, "чтобы Моль сдохла", имея в виду президента России Владимира Путина.

"Я вам хочу сказать: за это прекрасное, святое желание, чтобы он сдох, пьют каждый день миллионы и миллионы людей во всем мире, – отреагировал Гордон. – Начинают свой день с этого: "Чтобы он сдох" – и заканчивают свой день этим: "Чтобы он сдох, источник наших страданий".

Бацман спросила у Гордона, верит ли он, что в 2023 году война закончится.

"Как человек, предсказавший непостроение Крымского моста, непроведение чемпионата мира по футболу в России, непостроение [газопровода] "Северный поток – 2" и еще много важных моментов в нашей жизни, я воздержусь от прогноза, – пошутил журналист. – Вот кто еще может так смеяться над собой, как я? Вот ткни пальцем в него".

Бацман возразила, что незаконно построенного Крымского моста, на котором уже происходят взрывы, в итоге все равно не будет.

"Я сказал, что "Северного потока – 2" не будет, его и нет. Мало того, Алеся, я сказал, что чемпионат мира в России не проведут, его и не провели. А кто скажет, что провели, тот ошибается. Разве то, что мы там видели, можно назвать чемпионатом мира? – спросил Гордон. – Короче, все будет хорошо. Никогда еще в мировой истории зло не побеждало добро, прошлое не побеждало будущее, а тьма не побеждала здравый смысл. Никогда никому это не удавалось. Сколько на это понадобится времени? Никто не ответит. Это может быть завтра... Смотри, может быть 31 декабря, что Путин – бабах! – и все, нет его. Никто не может это сказать", – отметил журналист.

ВИДЕО