Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Судя по динамике, война закончится в следующем году. Не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, ее затянуть

По словам Галлямова, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов Фото: depositphotos.com

"Судя по динамике, – в следующем году, наверное [закончится война]. Я не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, чтобы она надолго, еще на год, смогла это затянуть", – отметил Галлямов.

По его словам, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов.

"В любом случае есть 2024 год. Это точка отсечения – март, выборы. Все-таки проводить выборы на фоне войны – проигранной, затянувшейся, непопулярной, проигрываемой – это абсолютно анриал. А с другой стороны, для Путина, может быть, это будет вариант: если нельзя выиграть, так пусть это длится до бесконечности. Может быть, это так будет", – сказал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

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