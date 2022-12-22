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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Судя по динамике, война закончится в следующем году. Не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, ее затянуть

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По словам Галлямова, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов
По словам Галлямова, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов
Фото: depositphotos.com

Российско-украинская война, скорее всего, завершится в 2023 году. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политтехнолог Аббас Галлямов, который был одним из спичрайтеров президента РФ Владимира Путина.

"Судя по динамике, – в следующем году, наверное [закончится война]. Я не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, чтобы она надолго, еще на год, смогла это затянуть", – отметил Галлямов.

По его словам, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов.

"В любом случае есть 2024 год. Это точка отсечения – март, выборы. Все-таки проводить выборы на фоне войны – проигранной, затянувшейся, непопулярной, проигрываемой – это абсолютно анриал. А с другой стороны, для Путина, может быть, это будет вариант: если нельзя выиграть, так пусть это длится до бесконечности. Может быть, это так будет", – сказал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он  рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но  блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алеся Бацман, война России против Украины, Аббас Галлямов
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