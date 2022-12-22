Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Судя по динамике, война закончится в следующем году. Не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, ее затянуть

"Судя по динамике, – в следующем году, наверное [закончится война]. Я не вижу возможности нынешней России в том состоянии, в котором она пребывает, чтобы она надолго, еще на год, смогла это затянуть", – отметил Галлямов.
По его словам, если война не перейдет в "окопную фазу", у РФ не хватит на нее ресурсов.
"В любом случае есть 2024 год. Это точка отсечения – март, выборы. Все-таки проводить выборы на фоне войны – проигранной, затянувшейся, непопулярной, проигрываемой – это абсолютно анриал. А с другой стороны, для Путина, может быть, это будет вариант: если нельзя выиграть, так пусть это длится до бесконечности. Может быть, это так будет", – сказал Галлямов.
Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали уже более 100 тыс. российских оккупантов.