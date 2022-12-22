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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородской области РФ набирают добровольцев для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов – Генштаб ВСУ

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В Белгородской области планируют ставить бетонные конусы
В Белгородской области планируют ставить бетонные конусы
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

В Белгородской области РФ власти набирают добровольцев для строительства фортификационных сооружений. Об этом 22 декабря в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02oZwiiF6C6UFn9nLYMuhxcAhiUgq6j5mufX8i2VT8SaLt6cpUkvd6NeiedEUuCXa5l

Контекст:

С территории Белгородской области военные РФ регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

23 ноября эксперты американского Института исследования войны (ISW) заявили, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы обвинить Украину. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Белгород, Белгородская область, война России против Украины
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