В Белгородской области РФ набирают добровольцев для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов – Генштаб ВСУ

"С целью строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев за денежное вознаграждение для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов", – говорится в сообщении.

Контекст: С территории Белгородской области военные РФ регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков. Власти Белгородской области неоднократно заявляли, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины. 23 ноября эксперты американского Института исследования войны (ISW) заявили, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы обвинить Украину.