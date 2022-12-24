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Путин получает искаженную и устаревшую информацию о ситуации на фронте – The Wall Street Journal

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Путин построил систему, при которой ему льстят, приукрашивают и скрывают информацию, подчеркивает СМИ
Путин построил систему, при которой ему льстят, приукрашивают и скрывают информацию, подчеркивает СМИ
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не имеет четкой картины происходящего на войне РФ против Украины, он получает отредактированную информацию.

Об этом 23 декабря написала The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Издание отмечает, что материал основан на "многомесячных" интервью с бывшими и действующими российскими чиновниками и людьми, близкими к Кремлю.

Они описывают Путина как изолированного лидера, который не мог или не хотел верить, что Украина может успешно противостоять агрессии. Путин 22 года строил систему, которая ему льстила, скрывая или приукрашивая данные, подчеркивается в статье. 

Так, согласно данным журналистов, у участников по крайней мере двух встреч с Путиным, состоявшихся в этом году, сложилось впечатление, что глава Кремля "не очень хорошо понимает" реальное положение дел. Речь о встречах Путина с производителями оружия и так называемыми российскими военкорами.

Демонстрацией плохой осведомленности в ситуации на фронте, согласно статье, может быть отступление РФ из Лимана Донецкой области. В конце сентября, когда российские войска проигрывали там битву, Путин лично звонил командиру на передовую и приказывал армии "держаться стойко". При этом уже в начале октября оккупанты спешно покинули город с большими потерями в личном составе и оставив значительное количество вооружения, пишет издание.

The Wall Street Journal, ссылаясь на бывшего офицера российской разведки, нынешних и бывших российских чиновников, пишет, что Путин ежедневно просыпается около 7.00 и получает письменный брифинг о ходе войны, "причем информация тщательно выверена, чтобы подчеркнуть успехи и приуменьшить неудачи".

Источники СМИ, знакомые с вопросом, говорят, что может пройти несколько дней, прежде чем информация о ситуации на поле боя попадет на стол к Путину (сначала данные, полученные от командиров на фронте, редактирует ФСБ, потом они попадают к секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву), следовательно, он получает ее устаревшей.

При этом, по их данным, глава Кремля давно не пользуется интернетом, опасаясь цифровой слежки.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что Путин может быть дезинформирован – у главы Кремля якобы несколько каналов получения информации, и "любые заявления о том, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности".

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины. Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, ФСБ, Дмитрий Песков, Лиман, вторжение, война России против Украины, встреча, дезинформация
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