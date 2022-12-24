Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Когда Путин в марте оказался не в состоянии победить Украину на поле боя, он санкционировал Бучу

По его мнению, проблема Украины – как раз в том, что Путин в какой-то момент вообразил, что Украина стоит у него на пути.

"Он очень рационален и логичен по подавляющему большинству вопросов. И он становится абсолютно нелогичным, он теряет всякий разум, эмоции начинают у него зашкаливать в ситуации, когда включаются какие-то триггеры, какие-то комплексы, идущие, наверное, из детства. Комплексы у него действительно есть. Он прямо зациклен, озабочен тем, чтобы выглядеть победителем, выглядеть крутым мачо", – сказал в интервью Галлямов.

Бывший спичрайтер российского президента отметил, что в ситуации вынужденного выбора Путин перестает контролировать эмоции и в этот момент ведет себя с демонстративной жестокостью.

"Если он чувствует, что ситуация подвела его к выбору, по итогам принятия которого люди могут сказать: "Фу, слабак!" – он обязательно сделает выбор, который не позволит людям сказать, что он слабак. Поэтому когда он оказался не в состоянии победить Украину на поле боя – это стало понятно, условно говоря, в марте – он санкционировал Бучу. Пусть лучше ужасаются крови, которую я пролил, но по крайней мере не презирают за слабость", – объяснил он свое предположение.

При этом Галлямов сомневается, что Путин напрямую потребовал конкретных зверств в захваченных россиянами населенных пунктах Киевской области. Но по факту он взял за них полную ответственность, когда наградил часть, стоявшую в Буче, званием "гвардейской".

"После этого отпали все вопросы. То есть это его личная ответственность, безусловно. Я к чему? Принято считать, что для Путина власть – высшая ценность, и он ради власти сделает все. Я думаю, что если поставить его перед выбором, когда для сохранения власти надо принять решение, которое будет воспринято как слабость, либо совершить какую-то глупость, которая приведет к потере власти, но при этом позволит выглядеть ему крутым мачо, он сделает выбор в пользу этого мачизма. Он рискнет властью. Потому что для него, повторюсь, даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо. Вот это его главный комплекс, как мне кажется", – добавил спичрайтер.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube