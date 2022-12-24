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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Когда Путин в марте оказался не в состоянии победить Украину на поле боя, он санкционировал Бучу

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После деоккупации Киевской области там было найдено 1360 тел погибших
После деоккупации Киевской области там было найдено 1360 тел погибших
Фото: ЕРА

В момент, когда президент России Владимир Путин чувствует, что что-то угрожает его власти, он превращается в абсолютно безжалостную, циничную машину, которая уничтожает всех, даже детей. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

По его мнению, проблема Украины – как раз в том, что Путин в какой-то момент вообразил, что Украина стоит у него на пути.

"Он очень рационален и логичен по подавляющему большинству вопросов. И он становится абсолютно нелогичным, он теряет всякий разум, эмоции начинают у него зашкаливать в ситуации, когда включаются какие-то триггеры, какие-то комплексы, идущие, наверное, из детства. Комплексы у него действительно есть. Он прямо зациклен, озабочен тем, чтобы выглядеть победителем, выглядеть крутым мачо", – сказал в интервью Галлямов.

Бывший спичрайтер российского президента отметил, что в ситуации вынужденного выбора Путин перестает контролировать эмоции и в этот момент ведет себя с демонстративной жестокостью.

"Если он чувствует, что ситуация подвела его к выбору, по итогам принятия которого люди могут сказать: "Фу, слабак!" – он обязательно сделает выбор, который не позволит людям сказать, что он слабак. Поэтому когда он оказался не в состоянии победить Украину на поле боя – это стало понятно, условно говоря, в марте – он санкционировал Бучу. Пусть лучше ужасаются крови, которую я пролил, но по крайней мере не презирают за слабость", – объяснил он свое предположение.

При этом Галлямов сомневается, что Путин напрямую потребовал конкретных зверств в захваченных россиянами населенных пунктах Киевской области. Но по факту он взял за них полную ответственность, когда наградил часть, стоявшую в Буче, званием "гвардейской".

"После этого отпали все вопросы. То есть это его личная ответственность, безусловно. Я к чему? Принято считать, что для Путина власть – высшая ценность, и он ради власти сделает все. Я думаю, что если поставить его перед выбором, когда для сохранения власти надо принять решение, которое будет воспринято как слабость, либо совершить какую-то глупость, которая приведет к потере власти, но при этом позволит выглядеть ему крутым мачо, он сделает выбор в пользу этого мачизма. Он рискнет властью. Потому что для него, повторюсь, даже власть инструментальна по отношению к желанию выглядеть крутым мачо. Вот это его главный комплекс, как мне кажется", – добавил спичрайтер.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, пытки, Буча, война России против Украины, российские оккупанты, Аббас Галлямов, убитые
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