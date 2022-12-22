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Бывший спичрайтер Путина Галлямов: Разводиться хотела не Путина, а Путин. Она – извините за выражение, реально глупая женщина

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Галлямов утверждает, что Людмила Путина не хотела разводиться с Путиным - все было наоборот
Галлямов утверждает, что Людмила Путина не хотела разводиться с Путиным - все было наоборот
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин долгое время был женат на глупой женщине. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политтехнолог Аббас Галлямов, который в 2008–2010 годах был одним из спичрайтеров Путина.

Бацман предложила собеседнику обсудить бытующие в российской верхушке разговоры о том, что Людмила Путина мужа-президента "ругала даже при людях и не стеснялась что-то говорить".

"Более того, даже в 2000 году она хотела с ним разводиться, но члены штаба отговорили от этой идеи, потому что это бы плохо сказалось", – вспомнила главред издания "ГОРДОН".

"Это он хотел с ней разводиться. Не она с ним. Ну потому что она, извините за выражение, реально дура. То есть она реально глупая женщина. И это я чуть-чуть знаю", – ответил бывший спичрайтер российского президента.

Политтехнолог рассказал, что в 2000 году, когда Путин только стал президентом, его супруга занялась публичной деятельностью, возглавив "что-то типа совета по русскому языку при президенте".

"У нее был спичрайтер. Рушадзе, если я не ошибаюсь (по информации flb.ru – Георгий Урушадзе. – "ГОРДОН"). Из Питера они его притащили – и потом он ей не понравился. Хотя он нормально работал. Она его выгнала, в общем. И какое-то время она была без спичрайтера, и нас подключили ей писать. И я чуть-чуть ею занимался", – вспомнил Галлямов.

Политтехнолог, по его словам, никогда лично с женой Путина не общался, но в какой-то момент смотрел видеозаписи ее выступлений.

"Господи, это просто... Я помню дословно – цитата: "Русский язык – это интерфейс между Европой и Китаем". Что она хотела сказать? Какой интерфейс? Это было на закрытом мероприятии", – отметил он.

Галлямов  повторил, что Людмила Путина – "глупая" и заметил, что она "не понимает значения слов", но при этом общалась с людьми и выступала "с таким апломбом типа "идите к черту, я сама все знаю".

"Тут, опять же, извините за выражение, я свечку не держал, но слухи ходили, что [бывший глава администрации президента РФ, экс-советник президента РФ Валентин] Юмашев вбегал на заседания избирательного штаба и кричал... Ну, пообщавшись с ней, впадал в ярость: "Все, на хрен. Разводиться с ней к черту". Не знаю, хотел ли Путин с ней разводиться, но Юмашев точно [выступал за развод Путина с женой]"

Спичрайтер говорит, что, зная интеллектуальный уровень супруги Путина, "легко может себе представить", что президент РФ хотел с ней развестись.

"Я не могу себе представить, что такая глупая женщина, как она, хотела развестись с президентом. Надо быть очень умным человеком, чтобы захотеть развестись с президентом России. А она недостаточно умна для этого", – сказал Галлямов.

Галлямов: Как закончит Путин? Сейчас ситуация настолько неустойчива, что шар может покатиться в любом направлении. Не исключено, что это будет совсем жесткий вариант типа Чаушеску. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой, уроженке Калининграда. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

Путина относилась к своему мужу скептически и даже презрительно. Об этом политический обозреватель и телеведущий Евгений Киселев рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Киселев заявил, что он "прекрасно помнит", как в 1999-м году в околокремлевских кругах, близких к Путину – кандидату в президенты РФ, дискутировалось, как лучше "подать" электорату его непростые отношения с супругой. В том числе обсуждался вопрос, а не стоит ли Путину развестись до выборов. Предлагалось, чтобы жена Путина ушла в монастырь

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказывал, что Людмила Путина хотела сбежать от мужа буквально на второй день после свадьбы и признавалась Пугачеву, что Путин – "странный человек в личной жизни". Также Пугачев утверждал, что в свое время жена Путина влияла на решения президента РФ.

В июне 2013 года Путины публично объявили о завершении их брака по обоюдному согласию. С тех пор президент РФ официально не женился. То, каким образом Путин объявил о своем разводе с женой, его "исчерпывающим образом характеризует", считает Киселев.

В 2016 году "Собеседник" сообщил, что экс-первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного. Впоследствии Очеретная получила долю в бизнесе по аренде смартфонов, узнали журналисты "Открытых медиа".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Алеся Бацман, Людмила Путина, женщины, развод, жена, Аббас Галлямов
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