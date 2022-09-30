Евгений Киселев: В кругах политтехнологов обсуждался вопрос, а не стоит ли Путину развестись до выборов. Кто-то предлагал, чтобы жена ушла в монастырь

"Я знаю, что с бывшей женой, с Людмилой Путиной, у него были когда-то сложные отношения", – подтвердил телеведущий.

Киселев заявил, что он прекрасно помнит, как в 1999-м году в околокремлевских кругах, близких к Путину – кандидату в президенты РФ, обсуждалось, как лучше "подать" электорату его непростые отношения с супругой.

В частности, в кругах политтехнологов, политконсультантов, советников, которые вели Путина к власти, по утверждению Киселева, обсуждался вопрос о том, а не стоит ли Путину заранее развестись.

"Вот у него сложные отношения с женой, и будет нехорошо, если развод произойдет, когда он уже станет президентом", – объясняет телеведущий логику этих обсуждений.

Обсуждались, и другие сценарии, вспоминает он.

"И даже кто-то предлагал экстравагантный вариант, что жена должна уйти в монастырь. Чтобы она не просто с ним развелась, а решила посвятить себя Богу – постричься в монахини и уйти в какой-нибудь женский монастырь вроде Пюхтицкого. Однако же не вышло. Но я помню, что доносились до меня разные истории про то, как скептически и, я бы даже сказал, презрительно Людмила Путина относилась к своему мужу.", – поделился Киселев.

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