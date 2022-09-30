Евгений Киселев: В кругах политтехнологов обсуждался вопрос, а не стоит ли Путину развестись до выборов. Кто-то предлагал, чтобы жена ушла в монастырь

"Я знаю, что с бывшей женой, с Людмилой Путиной, у него были когда-то сложные отношения", – подтвердил телеведущий.
Киселев заявил, что он прекрасно помнит, как в 1999-м году в околокремлевских кругах, близких к Путину – кандидату в президенты РФ, обсуждалось, как лучше "подать" электорату его непростые отношения с супругой.
В частности, в кругах политтехнологов, политконсультантов, советников, которые вели Путина к власти, по утверждению Киселева, обсуждался вопрос о том, а не стоит ли Путину заранее развестись.
"Вот у него сложные отношения с женой, и будет нехорошо, если развод произойдет, когда он уже станет президентом", – объясняет телеведущий логику этих обсуждений.
Обсуждались, и другие сценарии, вспоминает он.
"И даже кто-то предлагал экстравагантный вариант, что жена должна уйти в монастырь. Чтобы она не просто с ним развелась, а решила посвятить себя Богу – постричься в монахини и уйти в какой-нибудь женский монастырь вроде Пюхтицкого. Однако же не вышло. Но я помню, что доносились до меня разные истории про то, как скептически и, я бы даже сказал, презрительно Людмила Путина относилась к своему мужу.", – поделился Киселев.
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Путин является президентом России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства (хотя фактически продолжал руководить страной), а президентский пост занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы РФ в 2024 году. С учетом премьерства Путин находится у власти в России на протяжении 22 лет.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). То, каким образом Путин объявил о своем разводе с женой, его "исчерпывающим образом характеризует", считает Киселев.
В 2016 году "Собеседник" сообщил, что бывшая первая леди теперь носит фамилию Очеретная, выйдя замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного.
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.
В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".