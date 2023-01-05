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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин поручил Шойгу ввести "рождественское перемирие", заявили в Кремле

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Путин якобы поручил оккупантам прекратить огонь "всей линии боевого соприкосновения сторон"
Путин якобы поручил оккупантам прекратить огонь "всей линии боевого соприкосновения сторон"
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести "рождественское перемирие".

Об этом, ссылаясь на сообщение Кремля, написали российские пропагандистские СМИ, в частности ТАСС и "РИА Новости"

Утверждается, что Путин поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января – по Киеву). 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2022 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Рождество, Новый год, пропаганда, перемирие, вторжение, прекращение огня, война России против Украины
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