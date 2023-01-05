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05 января, 2023
 
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"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото

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Путину приготовили гроб
Путину приготовили гроб
Фото: Sveta Berezhna / Facebook

Украинский защитник Александр Хаджинов 5 января на своей странице в Facebook разместил фото, где запечатлен со своими побратимами, держащими в руках гроб, на котором написано, что он приготовлен для президента РФ Владимира Путина.

"Уже приготовили", – подписал он фото.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fZUvLzziXh7qU96eLZfnwMoLVWHbDLopzT5QhWwDQvDfqDh6VUQbSeg45T81xZWql&id=100000922802188

Контекст:

В СМИ в последнее время часто обсуждаются проблемы со здоровьем Путина и его скорая смерть. Так, в феврале 2022 года полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.

Теги: Владимир Путин, смерть, война России против Украины
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