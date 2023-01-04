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04 января, 2023
 
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Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео

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Буданов сразу же разрезал торт на куски
Буданов сразу же разрезал торт на куски
Фото: marichkapadalko / Instagram

Руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову 4 января исполнилось 37 лет. В честь дня рождения он получил в подарок торт с изображением разделенной на части страны-агрессора РФ, сообщается на сайте ТСН.

В публикации отмечается, что Буданов сразу же разрезал торт на куски.

Фото Буданова с праздничным тортом на своей странице Instagram также поделилась ведущая канала "1+1" Маричка Падалко.

Контекст:

Торт с "расчлененной" картой РФ является копией карты, которая висит на стене в кабинете Буданова. Там черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины.

На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

Теги: война России против Украины, Кирилл Буданов
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