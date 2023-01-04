Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео

В публикации отмечается, что Буданов сразу же разрезал торт на куски.

Фото Буданова с праздничным тортом на своей странице Instagram также поделилась ведущая канала "1+1" Маричка Падалко.

Контекст:

Торт с "расчлененной" картой РФ является копией карты, которая висит на стене в кабинете Буданова. Там черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Согласно карте, они входят в состав Украины.

На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".