Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю

"Валера для меня – это как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит, если кита разозлить. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю, – сказал Арестович. – Я тактильный человек. Для меня обязательно коснуться человека".

Арестович подчеркнул, что дружит с Залужным со времен учебы в военном училище.

"28 лет я его знаю. Это скала. Очень надежный человек. Глыба", – подытожил он.