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04 января, 2023
 
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Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю

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Залужный стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Залужный стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сравнил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с китом. Это сравнение он озвучил в интервью, которое 3 января вышло на YouTube-канале "У ліжку".

"Валера для меня – это как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит, если кита разозлить. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю,  сказал Арестович. – Я тактильный человек. Для меня обязательно коснуться человека".

Арестович подчеркнул, что дружит с Залужным со времен учебы в военном училище.

"28 лет я его знаю. Это скала. Очень надежный человек. Глыба", – подытожил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне.

Теги: Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
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