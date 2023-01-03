42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые

"Много вам сейчас [женщин] пишет? Много ухаживают?" – спросил у Дианова Суханов.

"Очень много. И самое главное – что начали ухаживать старые знакомые. Когда я какие-то предложения делал, они: "Да нет". А сейчас сами что-то предлагают. Я такой: "Да нет", – ответил Дианов.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: у него была серьезная травма руки, в ней не хватало 4 см кости. В середине декабря Дианова прооперировали в США.

42-летний Дианов разведен. От предыдущих отношений у него есть взрослая дочь Катерина. Она родилась, когда ему был 21 год. Спустя девять лет после рождения дочери Михаил развелся с женой Ольгой. В интервью Суханову он признался, что хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, но боится услышать отказ.