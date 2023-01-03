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03 января, 2023
 
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"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой

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Дианов: Мы вместе не будем, потому что мы разные
Дианов: Мы вместе не будем, потому что мы разные
Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов до сих пор любит свою бывшую жену Ольгу, с которой расстался 12 лет назад. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 30 декабря на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова.

"Я сам виноват в том, что мы расстались. Я такой, гулящий немного, был. Она – прекрасная женщина", – сказал он.

По его словам, инициатором развода была супруга, после чего он "года два места себе не находил вообще". 

"Я и сейчас по ней скучаю, я ее очень люблю до сих пор. Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные", – признался Дианов.

Он подчеркнул, что его жена после развода с ним живет одна.

На вопрос о возобновлении отношений Дианов ответил, что боится сделать бывшей супруге предложение.

"Я боюсь услышать "нет". Шанс есть такой, огромный, – отметил он. – Я не боюсь врага, вот от нее услышать "нет" боюсь. Не спрошу – не услышу "нет". 

Дианов подчеркнул, что корит себя за то, что потерял жену.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". Уже тогда у него рука была в гипсе. В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, и сейчас в ней не хватает 4 см кости. Дианову нужна операция, но сначала военнослужащему необходимо набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова, поэтому собранные пожертвования на его лечение Дианов решил отдать своим побратимам.

В середине декабря Дианова прооперировали в США.

У 42-летнего Дианова есть взрослая дочь Катерина. Она родилась, когда Дианову был 21 год. Спустя девять лет после рождения дочери Михаил и Ольга Диановы расстались.

Теги: Азовсталь, семья, развод, операция, жена, Михаил Дианов
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