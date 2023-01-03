"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой

Дианов: Мы вместе не будем, потому что мы разные Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

"Я сам виноват в том, что мы расстались. Я такой, гулящий немного, был. Она – прекрасная женщина", – сказал он.

По его словам, инициатором развода была супруга, после чего он "года два места себе не находил вообще".

"Я и сейчас по ней скучаю, я ее очень люблю до сих пор. Я однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные", – признался Дианов.

Он подчеркнул, что его жена после развода с ним живет одна.

На вопрос о возобновлении отношений Дианов ответил, что боится сделать бывшей супруге предложение.

"Я боюсь услышать "нет". Шанс есть такой, огромный, – отметил он. – Я не боюсь врага, вот от нее услышать "нет" боюсь. Не спрошу – не услышу "нет".

Дианов подчеркнул, что корит себя за то, что потерял жену.