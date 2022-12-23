Защитник "Азовстали" Дианов после операции пройдет реабилитацию с ФК "Шахтер"

"Надо уже заниматься спортом, так как я в морской пехоте был, чтобы уже мышцы сами увеличились. Но для этого нужно восстановить руку, я не буду только одной рукой заниматься, а та не будет развиваться. Поэтому как раз буду с "Шахтером" полностью восстанавливаться: врачи, фитнес-тренеры, физиотерапевты, буду с ними заниматься и уже набирать одними мышцами вес", – рассказал Дианов.

Он также напомнил, что еще многие украинские военные остаются в плену.

"Меня очень сильно беспокоит судьба оставшихся в плену ребят. Обмены идут, но они такие какие-то скудные, понимаете, – ужас. И я не знаю, что они могут с ними сделать, потому что это русские, не знаешь, что им в голову придет. Но понимаешь, что, если они увидят это интервью, я говорю: если вы хотите остаться в живых, отпустите наших ребят, не трогайте их. Потому что если с ними, не дай бог, что-нибудь произойдет, вы не выживете", – сказал морпех.