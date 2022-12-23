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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защитник "Азовстали" Дианов после операции пройдет реабилитацию с ФК "Шахтер"

Михаил Дианов: Надо уже заниматься спортом
Михаил Дианов: Надо уже заниматься спортом
Фото: Новости ФК "Шахтер" / Facebook

Морской пехотинец Михаил Дианов, который защищал Мариуполь, успешно перенес операцию на руке в США и планирует пройти скорейшую реабилитацию с футбольным клубом Рината Ахметова "Шахтер". Об этом он сообщил "Голосу Америки".

"Надо уже заниматься спортом, так как я в морской пехоте был, чтобы уже мышцы сами увеличились. Но для этого нужно восстановить руку, я не буду только одной рукой заниматься, а та не будет развиваться. Поэтому как раз буду с "Шахтером" полностью восстанавливаться: врачи, фитнес-тренеры, физиотерапевты, буду с ними заниматься и уже набирать одними мышцами вес", – рассказал Дианов.

Он также напомнил, что еще многие украинские военные остаются в плену.

"Меня очень сильно беспокоит судьба оставшихся в плену ребят. Обмены идут, но они такие какие-то скудные, понимаете, – ужас. И я не знаю, что они могут с ними сделать, потому что это русские, не знаешь, что им в голову придет. Но понимаешь, что, если они увидят это интервью, я говорю: если вы хотите остаться в живых, отпустите наших ребят, не трогайте их. Потому что если с ними, не дай бог, что-нибудь произойдет, вы не выживете", – сказал морпех.

Контекст:

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн, но все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев – защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, в ней не хватало 4 см кости. Перед операцией военнослужащему необходимо было набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра.

Теги: футбол, США, спорт, помощь, Шахтер Донецк, реабилитация, операция, Михаил Дианов
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