"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче с нереализованным пенальти и удалением

Арбитром матча была Екатерина Монзуль.
Первый символический удар по мячу нанес защитник Мариуполя Михаил Дианов.
* Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF— * FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
"Шахтер", входящий в тройку лидеров чемпионата, открыл счет на 29-й минуте поединка, отличился Александр Зубков, пишет "Террикон".
В конце первого тайма донецкий клуб заработал пенальти (Монзуль назначила его после просмотра VAR), но удар Лассины Траоре отбил голкипер киевлян Руслан Нещерет.
В начале второго тайма команды обменялись голами. На 46-й минуте Владислав Ванат сравнял счет, а на 48-й Михаил Мудрик снова вывел "Шахтер" вперед.
На 69-й минуте с поля удалили динамовца Илью Забарного, который сбил вышедшего один на один с вратарем "горняка" Даниила Сикана.
На 74-й минуте Сикан все-таки увеличил преимущество донецкой команды в счете, забив "с игры".
Итоговый результат – 3:1.
После шести игр в УПЛ "Шахтер" имеет 16 очков, у "Динамо" – девять.
До матча во Львове "Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой в разных турнирах 100 матчей. 35 побед было у киевского клуба, и 39 – у донецкого.