"Шахтер" обыграл "Динамо" в матче с нереализованным пенальти и удалением

Арбитром матча была Екатерина Монзуль.

Первый символический удар по мячу нанес защитник Мариуполя Михаил Дианов.

* Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завдав першого символічного удару в матчі «Шахтар» – «Динамо».#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/AH6vV7bMPF — * FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022

"Шахтер", входящий в тройку лидеров чемпионата, открыл счет на 29-й минуте поединка, отличился Александр Зубков, пишет "Террикон".

В конце первого тайма донецкий клуб заработал пенальти (Монзуль назначила его после просмотра VAR), но удар Лассины Траоре отбил голкипер киевлян Руслан Нещерет.

В начале второго тайма команды обменялись голами. На 46-й минуте Владислав Ванат сравнял счет, а на 48-й Михаил Мудрик снова вывел "Шахтер" вперед.

На 69-й минуте с поля удалили динамовца Илью Забарного, который сбил вышедшего один на один с вратарем "горняка" Даниила Сикана.

На 74-й минуте Сикан все-таки увеличил преимущество донецкой команды в счете, забив "с игры".

Итоговый результат – 3:1.

После шести игр в УПЛ "Шахтер" имеет 16 очков, у "Динамо" – девять.